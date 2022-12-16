Cemil Çiçek'ten 'İmamoğlu' kararı yorumu: 'İnandırıcı olduğuna inanmıyorum'
Cumhurbaşkanlığı Yüksek Danışma Kurulu üyesi Cemil Çiçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK üyelerine hakaret iddiasıyla verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararını değerlendirdi. Çiçek, "Bundan üç küsur sene evvel söylenmiş olan tek cümlelik bir hakaret iddiasını mahkemede bu kadar uzun zaman geçtikten sonra ve üstelik bu kadar kritik bir eşikte karara bağlarsanız, verdiğiniz kararın hukukiliği de isabeti de inandırıcı olmaz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada geçen günlerde karar çıktı. Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek. Mahkemenin söz konusu kararı Türkiye’yi ayağa kaldırdı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, yargının 'İmamoğlu' hakkındaki kararını iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'e değerlendirdi. Çiçek, "Bundan üç küsur sene evvel söylenmiş olan tek cümlelik bir hakaret iddiasını mahkemede bu kadar uzun zaman geçtikten sonra ve üstelik bu kadar kritik bir eşikte karara bağlarsanız, verdiğiniz kararın hukukiliği de isabeti de inandırıcı olmaz. Ben de inandırıcı olduğuna inanmıyorum zaten” dedi.
"ZARAR VERİR"
Çiçek, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:
"Bu hukukilik meselesi her şeyi ifade eder. Geri kalanın önemi yok. Bu, üç dört ayda bitebilecek ya da bitmesi gereken bir konu aslında. Dosyada tek bir cümle var. Bir cümlenin hukukla ilişkisi üç seneyi geçtiği halde kurulamıyorsa, o zaman kararın hukukiliği de tartışmalı olur. Bu hem yargıya zarar verir hem de adalet gibi yüce bir kavrama çok zarar verir. Ülkeye de çok zarar verir. Yargıyı da ülkenin baş sorunu haline getirir…"
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