Cemil Kılıç'a saldırının ardından insanlık dışı paylaşımlar

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 17:49

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 17:54

Sık sık dinci çevreler tarafından hedef gösterilen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da evinin önünde saldırıya uğradı.

Cemil Kılıç, saldırının ardından kanlar içinde kaldığı görülen yüzünün fotoğrafının kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıç'ın tekbir getirip sopalarla saldırdıklarını belirttiği saldırganlar ve yaşanan olay büyük tepkiye yol açarken, saldırının ardından yapılan kimi sosyal medya paylaşımları ise bir başka korkunç tabloyu ortaya koydu.

Kimi sosyal medya kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlarda, hastanelik olan Kılıç'a uygulanan şiddete alkış tutuldu.

Özellikle Daily İslamist isimli, şeriatçı isim ve grupların "gündem"ine dair faaliyetlerin takip edildiği Twitter hesabının olaya ilgili yaptığı paylaşıma gelen yorumlar, sözkonusu insanlık dışı paylaşımların örneğini oluşturdu.

Yapılan yorumlarda "Kim yapmışsa eline sağlık", "Ketçapın linkini alabilir miyim rengi süper", "İşçilik çok iyi. Kaportaya boya değmemiş", "Dayak yemek orucu bozuyor mu hocam?, "Yapanları Kınıyorum insan bizide çağırırdı" gibi ifadeler kullanıldı.