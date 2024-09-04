Cemil Tugay'dan 'adaylık' için net açıklama: CHP'den tek ismi önerdi

Yayınlanma: 04.09.2024 - 18:23

Güncelleme: 04.09.2024 - 18:23

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda desteğini dile getirdi.

2028'den önce erken seçim beklediğini ifade eden Tugay, "Muhtemelen ekonominin düzelmesini bekleyecek hükümet. Şöyle düşünelim; başarısız olurlarsa o da dayanılması zor bir şey olacak onlar için. Mümkün olan en optimum zamanı belirlemeye çalışacaklar. Ama hükümet şunu temizlemek isteyecek yani AK Parti son yerel seçimdeki başarısız tabloyu, kaybetmiş, ikinci parti olmuş görünümü düzeltmek isteyecekler. Şu an ekonomi iyi durumda olsa hemen bir genel seçime gitmek isteyeceklerini düşünüyorum açıkçası" dedi.

İMAMOĞLU'NA DESTEK

Gazete Pencere'den Yavuz Oğhan'a konuşan Tugay, olası erken seçim için CHP'nin kiminle kazanacağı konusunda ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini verdi.

Tugay, "Şu anda Ekrem İmamoğlu gibi görünüyor. Ekrem İmamoğlu’nun toplumda çok geniş bir desteği var. Gittiği her ortamda bunu görüyoruz" şeklinde konuştu.