Cemil Tugay’dan kayyum tepkisi: Mücadelemiz sürecek

Yayınlanma: 01.11.2024 - 13:07

Güncelleme: 01.11.2024 - 13:07

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanlığında, il Başkanı ve parti yönetimi ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Tugay, belediyenin parti ayrımı gözetmeksizin herkese hizmet sunduğunu belirterek, "İzmir’de siyasi görüşü ne olursa olsun, seçimde kime oy vermiş olursa olsun herkesin belediye başkanıyım" dedi. İstanbul'da adalet ve hukuksuzluk karşısında yapılan protesto gösterilerinde İzmir örgütü ile birlikte seslerini yükselttiklerini ve benzer adaletsizliklere karşı ortak mücadelelerinin süreceğini ifade etti.

Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Yönetimi ile İzmir’de bir araya gelerek parti içindeki dayanışmanın önemini vurguladı. "Partimizin il başkanı ve tüm yöneticilerimiz, başarıyla bizi temsil etmektedir. İçimizde ayrılık yok ve olmayacak" diyerek birlik mesajı verdi. İzmir'in CHP'nin başarısında önemli katkı sunacağına inandığını belirtti.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Belediye başkanlarına yönelik soruşturma ve kayyum atamaları konusuna da değinen Tugay, Esenyurt örneğini vererek hukuki müdahalelerle karşı karşıya kalabileceklerini belirtti: "Bize oy veren halk adına görev yapıyoruz. Bu mücadele bitmeyecek; birimiz giderse, başka biri mücadeleyi sürdürecek.”

Diğer yandan, Tugay, İZBAN, İzmir limanı ve ikinci çevre yolu ile ilgili Ulaştırma bakanlığından randevu talebinin hala sonuçlanmadığını ifade ederek "Bekleyişimiz sürüyor" dedi.

“CHP İKTİDAR OLACAK”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise, “Hiçbir belediye başkanımız için tedirginliğimiz yok. Ama bu ülkede yaşayan her sade vatandaşın adaletsizlikten, hukuksuzluktan yana tedirginliği var. Her an herhangi bir vatandaşımız bir hukuksuzluk ile karşılaşabilir. Maalesef iktidarın bir kez daha seçilebilmek için yapmadığı hukuksuzluk olduğunu gösteriyor. CHP önümüzdeki genel seçimlerde iktidar olacak. O iktidar için en büyük katkıyı da İzmir verecek” ifadelerini kullandı.