Cengiz Gökçel: Burada kumpasçı bir bakanın ve bakanlığın baskısı var

29 Kasım 2022 Salı, 19:04

AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bugün TBMM Genel Kurulu’nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun belediyelerde terör örgütleri ile irtibatlı personel olduğu iddiası ile ilgili konuştu.

Yılmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde de PKK ve FETÖ ile bağlantılı kişilerin çalıştırıldığını öne sürerek şunları söyledi:

Yerel seçimlerden sonra 4 bin civarında belediye personelini işten çıkartan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, İçişleri Bakanı’mız Sayın Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamayla terör örgütü destekçilerine açıldığı bir kez daha görülmüştür. Yapılan incelemede, terör örgütleriyle irtibatı tespit edilen 54 belediye personelinden 30'unun PKK ve FETÖ üyesi, 24'ünün ise teröristlerin birinci ve ikinci derece akrabası olduğu anlaşılmıştır. Adli soruşturmalarda, PKK terör örgütü ve terörist başını öven, propagandasını yapan sözde bayrağını sosyal medyadan paylaşan ve eleman temin eden toplam 28 belediye personeli gözaltına alınmış, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı’yla birlikte 4 kişi tutuklanmıştır. Ne yazık ki bu tablo, CHP'nin hem Mersin'imiz hem de ülkemiz için bir milli güvenlik sorunu olduğu gerçeğini bir kez daha tescil etmiştir.

Gül’ün bu iddialarına CHP sıralarından itiraz sesleri yükseldi. Konuyla ilgili söz alan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, belediye personeli işe başlarken adli sicil kaydı alarak güvenlik soruşturmasından geçtiğini belirtti.

AKP’li Yılmaz’a tepki gösteren Gökçel, şöyle konuştu:

“BURADA KUMPASÇI BİR BAKANIN VE BAKANLIĞIN BASKISI VAR”