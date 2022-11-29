Cengiz Gökçel: Burada kumpasçı bir bakanın ve bakanlığın baskısı var
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde PKK ve FETÖ ile ilişkili personel çalıştırıldığını öne süren AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’a tepki gösterdi. Gökçel, belediyelerde istihdam edilen personelin adli sicil kaydı alınıp güvenlik soruşturmasından geçirildiğini belirterek, terör soruşturmasında beraat eden A.Ş. isimli çalışanı örnek verdi. Gökçel, “Yani burada kumpasçı bir bakanın ve bakanlığın baskısı var. Bütün CHP'li belediyeleri bu anlamda suçlamak için bunu yapıyorlar” dedi.
AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bugün TBMM Genel Kurulu’nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun belediyelerde terör örgütleri ile irtibatlı personel olduğu iddiası ile ilgili konuştu.
Yılmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde de PKK ve FETÖ ile bağlantılı kişilerin çalıştırıldığını öne sürerek şunları söyledi:
- Yerel seçimlerden sonra 4 bin civarında belediye personelini işten çıkartan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, İçişleri Bakanı’mız Sayın Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamayla terör örgütü destekçilerine açıldığı bir kez daha görülmüştür. Yapılan incelemede, terör örgütleriyle irtibatı tespit edilen 54 belediye personelinden 30'unun PKK ve FETÖ üyesi, 24'ünün ise teröristlerin birinci ve ikinci derece akrabası olduğu anlaşılmıştır. Adli soruşturmalarda, PKK terör örgütü ve terörist başını öven, propagandasını yapan sözde bayrağını sosyal medyadan paylaşan ve eleman temin eden toplam 28 belediye personeli gözaltına alınmış, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı’yla birlikte 4 kişi tutuklanmıştır. Ne yazık ki bu tablo, CHP'nin hem Mersin'imiz hem de ülkemiz için bir milli güvenlik sorunu olduğu gerçeğini bir kez daha tescil etmiştir.
Gül’ün bu iddialarına CHP sıralarından itiraz sesleri yükseldi. Konuyla ilgili söz alan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, belediye personeli işe başlarken adli sicil kaydı alarak güvenlik soruşturmasından geçtiğini belirtti.
AKP’li Yılmaz’a tepki gösteren Gökçel, şöyle konuştu:
“BURADA KUMPASÇI BİR BAKANIN VE BAKANLIĞIN BASKISI VAR”
- Gerçekten bu konuşmayı yapmaktan bir milletvekili olarak utanıyorum. Büyükşehir belediyeleri, özellikle hizmetleri sağlıklı yapabilmek için elbette ki kadrosuna yeni çalışanları alıyor. Çalışanların belediyeye ya da herhangi bir kuruma işe alınmasıyla ilgili öncelikle bir arşiv araştırması yapılıyor, güvenlik soruşturması yapılıyor. Adliyelerden, savcılıktan adli sicil kaydı alınıyor. Arşiv ve güvenlik soruşturması da valilikler kanalıyla, ilgili valilikler vasıtasıyla yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve bütün büyükşehir belediyeleri, çalıştıracaklarını, bu şekilde raporu aldıktan sonra işe başlatıyor.
- Size şu örneği vereyim; otobüs işletmesinde şoför olarak çalıştırılmak üzere A.Ş. isimli bir bayan arkadaşımız işe girmek için müracaat ediyor. Belediyemiz, 21 Eylül’de arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması için Mersin Valiliği’ne yazı yazıyor. Bu soruşturma neticesinde, o tarihten sonra A.Ş.'nin herhangi bir terör örgütüyle bağı, iltisakı, ilgisi olmadığı yönünde rapor geliyor. Dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi, A.Ş.'yi işe alıyor. Sonra bir terör soruşturması kapsamında A.Ş.'yi gözaltına alıyorlar. Mahkeme sonucunda A.Ş.'nin hiçbir suç örgütüyle ilişkisi, terör örgütüyle ilişkisi olmadığı anlaşılıyor ve A.Ş. beraat ediyor. Yani burada kumpasçı bir bakanın ve bakanlığın baskısı var. Bütün CHP'li belediyeleri bu anlamda suçlamak için bunu yapıyorlar.
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