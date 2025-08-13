Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cengiz Holding, Eskişehir'de siyanürlü yağma projesine 'Atatürk'ü alet etti

13.08.2025 12:23:00
Haber Merkezi
Cengiz Holding, Eskişehir'deki altın madeni projesi için Atatük'ün fotoğrafının yer aldığı broşür bastırdı. Projenin hayatına geçmesi halinde 57 bin ağaç kesileceği belirtildi.

Eskişehir Alpagut’ta siyanürlü altın madeni için ÇED onayı alan Cengiz Holding, halkı ikna amacıyla Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı ve siyanürü savunan broşürler dağıttı. 

Cengiz Holding, Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde 4 mevsim sebze ve meyve yetiştirilen Alpagut-Atalan bölgesinde siyanürlü altın madeni kurmak için ÇED onayı aldı. Tarım arazileri ve su kaynaklarının zarar göreceği gerekçesiyle tepkilerin hedefinde olan şirket, halkı projeye ikna etmek amacıyla Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı ve “Altın Madenciliği Millî Mücadele’dir” başlıklı broşürler bastırdı.

Bin 836 hektarlık alana kurulması planlanan madenin ilk ÇED raporu Nisan 2025’te iptal edilmiş, yeni hazırlanan rapor Temmuz ayında “ÇED olumlu” kararıyla onaylanmıştı. Projenin hayata geçmesi halinde en az 57 bin ağacın kesileceği, tarım ve su kaynaklarının olumsuz etkileneceği belirtiliyor.

'ATATÜRK'LE SİYANÜR SAVUNUSU

Sözcü'nün haberine göre, dağıtılan broşürlerde, “Türkiye’de altın madenciliği, Atatürk önderliğinde 1933’te başlamıştır” ifadesi yer aldı. Siyanür için “Siyanürden kaynaklı ölüm vakası yoktur. Siyanür kanser, kalıtsal hastalık ve kısırlığa neden olmaz” denildi.

Broşürde ayrıca altın üretiminin Merkez Bankası tarafından Türk Lirası ile satın alındığı, altın madenciliğinin istihdam ve vergi gelirleri sağladığı savunuldu.

