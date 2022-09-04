Cerrahi tarikatının 'şeyh'i Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti

04 Eylül 2022 Pazar, 10:57

Cerrahi tarikatının 'şeyh'i Ömer Tuğrul İnançer 83 yaşında hayatını kaybetti. İnançer'in gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son lideri olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer'in yarın İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.

İnançer, 2013 yılında TRT 1'de katıldığı Ramazan programında kadınları hedef alan ve büyük tepki çeken sözleriyle hatırlanıyor. İnançer, "Ramazan Sevinci" isimli o programda, "Hamileliği davul çalarak ilan etmek bizim terbiyemize aykırıdır. Böyle karınla sokakta gezilmez" ifadelerini kullanmıştı.

SARAY VE AKP'DEN TAZİYELER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İnançer'in ölümü üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman’a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise taziye mesajında, "Âlem-i Cemâl'e göç eden, günümüzün tasavvuf bilgelerinden, gönül, fikir ve kültür insanı Ömer Tuğrul İnançer’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun" dedi.