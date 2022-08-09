Şeyh İzzeddin Aksan'ın elini öpme yarışına girdiler!
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın şeyhlerle bir araya gelmesinin ardından belediye başkanlarının yanı sıra Anavatan Partisi Şanlıurfa İl Başkanı da şeyh İzzeddin Aksan'ın elini öpme yarışına girdi.
Gazetemiz, Şanlıurfa Valiliği’ne 11 Mayıs 2022’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Salih Ayhan'ın, göreve geldikten yaklaşık 40 gün sonra şeyhlerle bir araya geldiğini gündeme getirmişti.
Haberimizin gündeme gelmesinin ardından AKP’li Şanlurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Nakşibendi tarikatının Gaznevi kolunun manevi lideri kabul edilen şeyh İzzeddin Aksan’ı ziyaret etmişti. Beyazgül, “Olağan olmayan ise bu ziyaretlerin olumsuz şekilde manşetlere taşınmasıdır” sözleriyle haberimizi hedef göstermişti.
Anavatan Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Halil Aslan ve AKP'li Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de şeyh Aksan'ı ziyaret etti.
(Şeyh İzzeddin Aksan ve Anavatan Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Halil Aslan)
(Şeyh İzzeddin Aksan ve Metin Baydilli)
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de şeyh İzzeddin Aksan'a yapılan ziyaret tartışmalara dahil oldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Ünlü gazetemizin haberini yayımlayan TELE1'i hedef aldı.
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