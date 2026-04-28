Cevdet Akay: 'Faiz yükü tüm kaynakları emiyor'

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinde tablonun giderek ağırlaştığını belirterek, "Hazine’nin borcu büyüyor, vatandaşın ticareti tıkanıyor. Rakamlar artık bir gerçeği açıkça ortaya koyuyor, sistem sürdürülebilir olmaktan çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Mart ayında Hazine’nin toplam borç stokunun 14 trilyon 447 milyar liraya yükseldiğini ve borcun faiz yükünün ise 11 trilyon 401 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

"PİYASADA GÜVEN ÇÖKTÜ"

Türkiye'nin artık sadece borçlanmak değil borcun faizini taşımakta zorlandığını belirten Akay, sözlerine şöyle devam etti:

"Faiz yükünün bu denli hızlı artması, ekonominin üretim yerine finansman maliyetine çalıştığını gösteriyor. Bu tablo basit bir mali veri değil. Bu, geleceğin ipotek altına alınmasıdır. Her geçen gün büyüyen faiz yükü, eğitimden sağlığa, yatırımdan sosyal desteklere kadar tüm alanların kaynağını emiyor.

Ekonomideki bozulma sadece kamu maliyesiyle sınırlı değil. Reel sektörde alarm daha da yüksek. Mart ayında karşılıksız çek sayısı geçen yıla göre yüzde 100 artarak 32 bine çıktı. Daha çarpıcı olan ise tutar yüzde 176 artışla 33,4 milyar lira. Yılın ilk üç ayında ise 77 milyar liralık 75 bin çek karşılıksız kaldı. Bu ne demek? Bu, piyasada güvenin çöktüğü anlamına gelir. Bu, esnafın mal satıp parasını alamadığı, sanayicinin üretip tahsilat yapamadığı bir düzen demektir."