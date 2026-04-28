Cevdet Akay: 'Faiz yükü tüm kaynakları emiyor'

28.04.2026 10:16:00
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, mart ayında toplam borç stokunun 14 trilyon 447 milyar liraya yükseldiğini, bu borcun faiz yükünün ise 11 trilyon 401 milyar liraya ulaştığını aktararak, "Faiz yükünün bu denli hızlı artması, ekonominin üretim yerine finansman maliyetine çalıştığını gösteriyor. Her geçen gün büyüyen faiz yükü, eğitimden sağlığa, yatırımdan sosyal desteklere kadar tüm alanların kaynağını emiyor" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinde tablonun giderek ağırlaştığını belirterek, "Hazine’nin borcu büyüyor, vatandaşın ticareti tıkanıyor. Rakamlar artık bir gerçeği açıkça ortaya koyuyor, sistem sürdürülebilir olmaktan çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Mart ayında Hazine’nin toplam borç stokunun 14 trilyon 447 milyar liraya yükseldiğini ve borcun faiz yükünün ise 11 trilyon 401 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

"PİYASADA GÜVEN ÇÖKTÜ"

Türkiye'nin artık sadece borçlanmak değil borcun faizini taşımakta zorlandığını belirten Akay, sözlerine şöyle devam etti:

"Faiz yükünün bu denli hızlı artması, ekonominin üretim yerine finansman maliyetine çalıştığını gösteriyor. Bu tablo basit bir mali veri değil. Bu, geleceğin ipotek altına alınmasıdır. Her geçen gün büyüyen faiz yükü, eğitimden sağlığa, yatırımdan sosyal desteklere kadar tüm alanların kaynağını emiyor.

Ekonomideki bozulma sadece kamu maliyesiyle sınırlı değil. Reel sektörde alarm daha da yüksek. Mart ayında karşılıksız çek sayısı geçen yıla göre yüzde 100 artarak 32 bine çıktı. Daha çarpıcı olan ise tutar yüzde 176 artışla 33,4 milyar lira. Yılın ilk üç ayında ise 77 milyar liralık 75 bin çek karşılıksız kaldı. Bu ne demek? Bu, piyasada güvenin çöktüğü anlamına gelir. Bu, esnafın mal satıp parasını alamadığı, sanayicinin üretip tahsilat yapamadığı bir düzen demektir."

Mevduat faiz oranları yükselişe geçti: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Nisan 2026 itibarıyla yükselen mevduat faizi oranları, nakit birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Peki, 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek faiz veren bankalar ve banka banka güncel kazanç listesi...
Ekonomistler Merkez Bankası faiz kararını yorumladı: 'Tefeci faiziyle yola devam...' Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 22 Nisan 2026 tarihli toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Kurul, gecelik borç verme faizini yüzde 40, borçlanma faizini ise yüzde 35,5 seviyesinde korudu. Ekonomistler kararı, küresel belirsizlikler karşısında bir 'bekle-gör' tercihi ve 'şahin' tonda bir metin eşliğinde 'faiz illüzyonu' olarak değerlendirdi.
Doruk Madencilik işçileri Kurtuluş Parkı'nda: 'Özlük haklarımızı bugünkü faiz oranlarıyla versinler' Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilikte çalışan işçilerin, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylem, Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda devam ediyor. Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "Kıdemlerimizi, ihbarlarımızı, özlük haklarımızı bugünkü faiz oranlarıyla versinler, biz hemen çekip gideriz" dedi.