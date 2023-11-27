Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken AİHM ve AYM değerlendirmesi: Devletin pozitif yükümlülüğü var

Türkiye, Yargıtay’ın AYM kararına uymaması üzerine çıkan yargı krizini tartışırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken bir AYM ve AİHM değerlendirmesi geldi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 27.11.2023 - 03:00
Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken AİHM ve AYM değerlendirmesi: Devletin pozitif yükümlülüğü var
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Ankara Milletvekili Adnan Beker, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ni Meclis gündemine taşıyarak “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin kuruluş gerekçesi ‘Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığı bünyesinde müstakil bir birim oluşturmak’ olarak açıklanmış olsa da geldiğimiz noktada bu merkez, George Orwvell’in distopik romanı 1984’te konu edilen Hakikat Bakanlığı gibi çalışmaktadır. Merkez hangi yetki ve sorumluluk ile suç konusu olduğu iddia edilen haberleri ‘yalan’ veya ‘dezenformasyon’ olarak nitelendirmektedir” sorusunu yöneltti. 

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ’ VURGUSU

Önergeye yanıt veren Yılmaz, anayasal ifade özgürlüğü hakkına değinerek “AİHM kararlarının ve AYM’nin bireysel başvuru incelemelerinin etkisiyle temel hak ve özgürlüklerin günümüzde ulaştığı seviye, ifade özgürlüğü bakımından devletlerin pozitif yükümlülüklerini de ortaya koymaktadır. Gelişmekte olan bu pozitif yükümlülüğün, özgürlüklerin önünü açmak ve geliştirmek yönünde olacağında şüphe bulunmamaktadır” değerlendirmesini yaptı. 


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