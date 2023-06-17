Çevre Bakanı Özhaseki'den İstanbul depremi uyarısı: Vakit daraldı!

Yayınlanma: 17.06.2023 - 09:42

Güncelleme: 17.06.2023 - 09:55

Beklenen İstanbul depremi öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AKP'li Mehmet Özhaseki'den de bir "uyarı" açıklaması geldi.

CNN Türk'e konuşan Özhaseki, “Kimseyi tedirgin etmek istemeyiz elbette. Ama Marmara'da süresi dolmuş olan fay kırıkları hareketli bir vaziyette bizi bekliyor. 10 saniye sonra mı olur 10 sene sonra mı olur bilemiyoruz. Ama vakit daraldı" dedi.

Özhaseki, “Yaklaşık 6 milyon bağımsız birim var İstanbul’da. Bunlardan 600 bini çok riskli görünüyor. Bir takım rezerv alanlarda önce riskli alanları taşıyacağız. Hep birlikte seferber olacağız” ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞANIMIZ 'ARTI 4'Ü GEÇMEYİN' DİYOR

Fay hatları üzerinde veya dere yataklarında veya sıvılaşmanın olduğu yerlerde konut yapımına izin vermeyeceklerini söyleyen Özhaseki, "Uzun binalarda da eski gibi olmayacak. Şimdi bunlara dikkat ederek 'Zemin artı 4'ü geçmeyin' diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Hatta arkalara doğru zemin + 2 de olabilir" dedi.

"YÜZLERCE MÜTEAHHİT ARKADAŞ..."

Tunç, yeni konut projeleriyle ilgili olarak da müteahhitleri sevindirecek sözler etti:

En iyi konut yapan birimlerimiz TOKİ Emlak Konut ve Yapı İşleri. Kapasiteleri çerçevesinde her tarafta binalara başladılar. Onlar rezerv alanlarda başladı. Çok da güzel planlar çıkıyor ama onlar şehirlerin dışında yerler bulabiliyor. Şehirlerimizde düzgün iş yapan çok müteahhidimiz var. Onların yeniden canlandırılması lazım. Biz onları canlandırdığımızda yüzlerce müteahhit arkadaş devreye girecek. Çok kısa süre içerisinde yapacaklar. İş alanları da açacak bu durum. Biz bu müteahhitleri devreye sokmaya çalışıyoruz."