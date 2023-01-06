Çevre Bakanlığı, Abduş Gölü havzasını imara açtı

06 Ocak 2023 Cuma, 19:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Devlet Su İşleri, Tuzla Belediyesi ve İstanbul Çevre Vakfı’nın katılımı ile Tuzla’da bulunan Kamil Abduş Gölü’nün uzunca bir süre rehabilitasyonu çalışması yürütülüyordu.

Bu amaçla 2004 yılında “Ekolojik Diriliş Projesi” başlatılmıştı. 1993 yılında Kamil Abduş Gölü ve Çevresi, İstanbul 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. Derece Doğal Sit Alanı, 1997’de ise gölün kuzey kesimi 2. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmişti.

Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiş olan kuzey kesimini, konut ve ticaret yapılaşmasına açan imar planını onayladı. İBB’nin 2022 yılı başlarında batı kenarını park ve piknik alanı olarak düzenlediği Göl havzası için hazırlanan yeni planın adı oldukça manidar: “Koruma Amaçlı İmar Planı”.

Bakanlığın 3 Kasım 2022 tarihinde onayladığı imar planları, 2 ay sonra, bugün askıya çıkarıldı. Bir aylık askı süresi içinde planlara itiraz edilebilecek.

AYRILAN PARK ALANI YÜZDE 5

Gölün kuzeyinde bulunan yaklaşık 197 bin metrekareyi kapsayan planlama alanının yüzde 38’i konut ve ticaret alanı olarak ayrıldı. Ayrılan yollar planlama alanının yaklaşık yüzde 25’ini tutarken, park için ise yaklaşık yüzde 5’lik(4,58) bir kısım ayrıldı. Depolama için yüzde 13, tekne imal ve çekek yeri için yüzde 9, rekreasyon alanı için yüzde 6, lise için ise yüzde 4’lük bir alan ayrıldı.

Söz konusu yeni imar planının “Plan Kararları” bölümünde özetle şöyle denildi: