Çevre Bakanlığı 'konuşmacı' olarak Hakan Ural'ı seçti
AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Hakan Ural; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca düzenlenen 'çevre ve medya' konulu söyleşiye konuşmacı olarak davet edildi. Söyleşi için Ural’ın fotoğrafının yer aldığı afişler bastırılırken, yurttaşlar SMS aracılığıyla etkinliğe davet edildi. Olay, sosyal medyada gündem oldu.
Kanal D’de izleyicilerle buluşan ‘Neler Oluyor Hayatta’ isimli programda yorumculuk yapan ve iktidara yakın çıkışlarıyla gündeme gelen Hakan Ural; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın düzenlediği söyleşi etkinliğine konuşmacı olarak çağrıldı.
BirGün’ün haberine göre; etkinlik için bakanlık tarafından Ural’ın fotoğrafının yer aldığı afiş bastırıldı, yurttaşlar SMS aracılığıyla programa davet edildi.
"BEN DEVLET YALAKASIYIM"
Geçmişte “Ben devletin yalakasıyım” diyen Ural, iktidara yakın yorumlarıyla dikkat çekmişti.
Ural, kendisini eleştirenlere ise "Başka bir ülkede yaşasaydım bu tecrübe ve bu fizikle benim 5 yılım dizi ve film çekimleriyle dolu olurdu. Dibine kadar Recep Tayyip Erdoğan… Topunuz gelin" sözleriyle yanıt vermişti.
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