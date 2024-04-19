Ceylanpınar'da belediye araçları kullanılamaz halde DEM yönetimine teslim edildi

Yerel seçimlerde DEM Parti yönetimine geçen Ceylanpınar Belediyesine ait araçların bazılarının motor aksamının söküldüğü bazılarının ise bakım onarımının yapılmadığı ortaya çıktı. Ceylanpınar Belediyesi Eşbaşkanları Yazar ve Uğur bakımsız araçların belediyenin çalışmalarına engel olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 12:18
Ceylanpınar'da belediye araçları kullanılamaz halde DEM yönetimine teslim edildi
Abone Ol google-news

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediyesi'ne ait tamamına yakını yeni alınan araç filosu, kullanılamaz bir durumda DEM Parti yönetimine teslim edildi.

Yerel Urfa Pusula gazetesinde yeralan habere göre; Ceylanpınar Belediyesi Eşbaşkanları Rahşan Yazar ve Uğur Kahraman belediyelere ait garaj ve şantiyelerde incelemelerde bulunarak konuya ilişkin açıklama yaptı.

Resmi kayıtlara göre envanterinde 89 adet araç ve iş makinası bulunan bulun belediye, bunların yüzde 75’inden fazlasının kullanılamaz halde olması nedeniyle günlük rutin çalışmaları bile yürütemez durumda.

''TÜM ARAÇLAR PERT DURUMDA'' 

Ceylanpınar belediyesine ait garaj ve şantiyelerde incelemelerine ilişkin konuşan Yazar, “Şu anda tüm araçlar pert durumda ve hiçbir şekilde hizmet götüremiyoruz. Günlük temizlik işlerini bile biz geldikten sonra ivedilikle tamir ettirdiğimiz araçlarla yapmaya çalışıyoruz. Tam anlamıyla bir enkaz devraldık. Bu enkazı ayağa kaldırarak hizmet etmeye çalışıyoruz” İfadelerini kullandı.

''ELİMİZİ KOLUMUZU BAĞLAMAYA ÇALIŞMIŞLAR''

Yaptıkları incelemelerde araçların tamamına yakınının rutin bakım, muayene ve sigortalarının yapılmadığını belirten Eşbaşkan Uğur Kahraman ise, “Böyle bir enkaz bırakmakla asıl amacın elimizi kolumuzu bağlamak, hizmet edemeyecek duruma getirmek olduğunu anlıyoruz. Ama biz halkımızın gücü ve desteğiyle tüm sorunları aşıp, yine halkımıza yakışır hizmetler yapacağız” şeklinde konuştu.

AKP'DEN DEVRALDILAR

31 Mart Yerel Seçimlerinde belediye başkanlığını 46,4 ile DEM Parti adayları Rahşan Yazar ve Uğur Kahraman  kazanarak AKP'li Abdullah Aksak'tan devralmıştı.  


Şanlıurfa haberleri DEM haberleri Dem Parti haberleri

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da iş cinayeti: Göçük altında kalan işçi öldü

Şanlıurfa'da iş cinayeti: Göçük altında kalan işçi öldü
Şanlıurfa’da tekneler kafa kafaya çarpıştı!

Şanlıurfa’da tekneler kafa kafaya çarpıştı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: İstinyePark AVM'de korkutan yangın!

Son Dakika: İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
MHP'li eski başkan Enver Demirel'den Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür

MHP'li eski başkan Enver Demirel'den Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Ağrı'da Kuran kursunda çocuğa şiddet: İmam serbest bırakıldı!

Ağrı'da Kuran kursunda çocuğa şiddet: İmam serbest bırakıldı!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Erdoğan’dan flaş İsrail-İran açıklaması: 'İki taraf da farklı şeyler söylüyor...'

Erdoğan’dan flaş İsrail-İran açıklaması: 'İki taraf da farklı şeyler söylüyor...'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu