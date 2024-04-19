Ceylanpınar'da belediye araçları kullanılamaz halde DEM yönetimine teslim edildi
Yerel seçimlerde DEM Parti yönetimine geçen Ceylanpınar Belediyesine ait araçların bazılarının motor aksamının söküldüğü bazılarının ise bakım onarımının yapılmadığı ortaya çıktı. Ceylanpınar Belediyesi Eşbaşkanları Yazar ve Uğur bakımsız araçların belediyenin çalışmalarına engel olduğunu söyledi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediyesi'ne ait tamamına yakını yeni alınan araç filosu, kullanılamaz bir durumda DEM Parti yönetimine teslim edildi.
Yerel Urfa Pusula gazetesinde yeralan habere göre; Ceylanpınar Belediyesi Eşbaşkanları Rahşan Yazar ve Uğur Kahraman belediyelere ait garaj ve şantiyelerde incelemelerde bulunarak konuya ilişkin açıklama yaptı.
Resmi kayıtlara göre envanterinde 89 adet araç ve iş makinası bulunan bulun belediye, bunların yüzde 75’inden fazlasının kullanılamaz halde olması nedeniyle günlük rutin çalışmaları bile yürütemez durumda.
''TÜM ARAÇLAR PERT DURUMDA''
Ceylanpınar belediyesine ait garaj ve şantiyelerde incelemelerine ilişkin konuşan Yazar, “Şu anda tüm araçlar pert durumda ve hiçbir şekilde hizmet götüremiyoruz. Günlük temizlik işlerini bile biz geldikten sonra ivedilikle tamir ettirdiğimiz araçlarla yapmaya çalışıyoruz. Tam anlamıyla bir enkaz devraldık. Bu enkazı ayağa kaldırarak hizmet etmeye çalışıyoruz” İfadelerini kullandı.
''ELİMİZİ KOLUMUZU BAĞLAMAYA ÇALIŞMIŞLAR''
Yaptıkları incelemelerde araçların tamamına yakınının rutin bakım, muayene ve sigortalarının yapılmadığını belirten Eşbaşkan Uğur Kahraman ise, “Böyle bir enkaz bırakmakla asıl amacın elimizi kolumuzu bağlamak, hizmet edemeyecek duruma getirmek olduğunu anlıyoruz. Ama biz halkımızın gücü ve desteğiyle tüm sorunları aşıp, yine halkımıza yakışır hizmetler yapacağız” şeklinde konuştu.
AKP'DEN DEVRALDILAR
31 Mart Yerel Seçimlerinde belediye başkanlığını 46,4 ile DEM Parti adayları Rahşan Yazar ve Uğur Kahraman kazanarak AKP'li Abdullah Aksak'tan devralmıştı.
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