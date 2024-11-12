ÇGD'den 'vazgeçin' çağrısı: Etki ajanlığı ne getiriyor?
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 'etki ajanlığı' yasa teklifinin yürürlüğe girmesi halinde gazetecilerin karşı karşıya olacağı zorluklara dikkat çekerek iktidara "bu düzenlemeden vazgeçin!" çağrısı yaptı.
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Meclis'te görüşülmesi beklenen torba kanun teklifindeki 'etki ajanlığı' düzenlemesinin geri çekilmesi için çağrıda bulundu.
ÇGD'nin yasa teklifi ile "devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" adı altında yeni bir suç oluşturulduğu ve bunun telafisi zor uygulamalara yol açabileceği vurgulandı.
Teklifin yasalaşması halinde gazetecilerin pek çok başlıkta yapacakları haberler ile "casusluk" ile suçlanabileceği kaydedilen açıklamada, "Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz; demokrasimize darbe vuracak, gazetecileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun tüm kesimlerini hedef alan bu yasal düzenlemeden vazgeçin" denildi.
"TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ HEDEF ALINIYOR"
ÇGD tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Gündemdeki yasal düzenleme “soyut” ve “belirsiz” komisyon toplantılarında da endişelerin ifade edildiği gibi; ileride yanlış ve telafisi zor uygulamalara yol açabilecek niteliktedir.
Yeni getirilen düzenleme ile GAZETECİLER;
*ekonomi, mali;
*askeri, milli savunma;
*kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu düzeni;
*teknolojik, kültürel, ulaştırma, haberleşme, siber alan;
*kritik altyapılar ve enerji gibi başlıklarda haber yaptıklarında “suç işlemiş” sayılabilecek, “casusluk” ile suçlanabilecektir.
Yasanın hukuki sıkıntıları hukukçular, sivil toplumla ilgili sıkıntıları STK’lar tarafından sıklıkla dile getirilmektedir.
Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz; demokrasimize darbe vuracak, gazetecileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun tüm kesimlerini hedef alan bu yasal düzenlemeden vazgeçin!"
Etki Ajanlığı ne getiriyor?— ÇGD (@cgdgenelmerkez) November 12, 2024
TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanacak yasa teklifinin 16. Maddesi ile “Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme” adı altında yeni bir suç oluşturulmaktadır.
Gündemdeki yasal düzenleme “soyut” ve “belirsiz” komisyon…
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