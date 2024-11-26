ÇHD İstanbul Şube'den 25 Kasım açıklaması: İstanbul'da gözaltına alınan 168 kişiden 158’si serbest

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla eylem yapmak isteyen kadınlardan 168'inin gözaltına alındığını, 158’inin ise serbest bırakıldığını açıkladı.

ÇHD İstanbul Şube'den 25 Kasım açıklaması: İstanbul'da gözaltına alınan 168 kişiden 158’si serbest
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:49

İstanbul'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla eylem yapmak isteyen kadınlar polis engeliyle karşılaştı. Polisin müdahalesinde çok sayıda kadın gözaltına alındı. 

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi gözaltılarla ilgili açıklama yaptı. Şube açıklamasında "25 Kasım’da gözaltına alınan 168 kişiden 158’i serbest bırakıldı. 3 yabancı uyruklu kişi Vatan emniyetteki ifadeleri ardından yeniden ilçe karakoluna götürüldü. 7 kişi ise memura mukavemet suçlaması ile gözaltında kalmaya devam ediyor, bugün adliyeye çıkartılacak" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesi önünde, gözaltına alınanların durumunu takip etmek isteyen avukatlar ile polis arasında ise zaman zaman gerginlik yaşandığı bildirildi.


Etiketler: #25 kasım #Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele #kadına yönelik şiddet

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