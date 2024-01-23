CHP 200 adayını daha açıklayacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi cuma günü yine yerel seçim gündemiyle toplanacak.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.01.2024 - 04:00
CHP 200 adayını daha açıklayacak
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Partinin bu hafta aralarında Antalya ve Muğla’nın da bulunduğu yaklaşık 200 ismi açıklaması bekleniyor. 

İstanbul ve Ankara’da da açıklanmayan ilçelerin birçoğunun bu hafta duyurulacağı söyleniyor. 

İstanbul’da açıklanacak ilçeler arasında bu hafta Kadıköy’ün de olabileceği belirtilirken, Ankara’da Çankaya ilçesinin yine bir sonraki parti meclisi toplantısına kalabileceği kaydediliyor. 

Partinin merakla beklenen İzmir adayının da bu hafta yapılacak toplantıda gündeme gelmeyeceği aktarılıyor.


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