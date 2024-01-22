Gaye Erkan'ın hakkındaki iddialar bitmek bilmiyor! CHP'li Bulut: 'İtibarımızın simgesi paramıza sahte imza atılmış'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:47

Güncelleme: 22.01.2024 - 12:51

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gay Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar gündemi sarstı.

Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Erkan hakkında babası Erol Erkan'ın bir banka personelini işten çıkardığı ve Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği iddiaları ortaya atıldı.

Ardından Erol Erkan’ın bir banka çalışana tokat attığı ayrıca İzmir Özdere'deki Merkez Bankası'na ait kampı da depremden sonra sadece kendi kullanımına soktuğu iddiaları gündem oldu.

Erkan ve ailesi açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve yargı süreci başlattıklarını duyurdu.

GAYE ERKAN SAHTE İMZA MI ATTI?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise 7 Aralık 2023’te piyasaya sürülen 200 TL’lik yeni banknotlardaki Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın imzasının, gerçek imzası olmadığını söyledi.

CHP'li Bulut, Gaye Erkan’ın 200 TL’nin üzerine attığı imza ile ABD’de kullandığı imza arasında hiçbir benzerlik olmadığını iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, şu sözleri kaydetti:

"Son günlerde çok sık tartışılan Merkez Bankası’nı aile şirketine döndürdüğü iddia edilen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın imzasıyla 7 Aralık 2023’te 200 TL’lik yeni banknotlar piyasaya sürüldü.

Para, bir ülkenin gücünü itibarını bağımsızlığını simgeler.

Evet hiç kuşku yok ki paramız milletimizin itibarıdır.

Ancak Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 200 TL’nin üzerine attığı imza ile ABD’de kullandığı imza arasında hiçbir benzerlik yok.

Merkez Bankası Başkanı, itibarımızın simgesi paramıza sahte imza atmış.

Bu paramızın üzerindeki imza…

Bu da ABD’deki kullandığı imza…

En ufak bir benzerlik yok!

Üstelik Merkez Bankası Başkanı, yılbaşında gönderdiği tebrik kartlarında da yine eski imzasını kullanmış.

Yani sahte imzayla 200 TL’lik banknotlar tedavüle girdikten tam 24 gün sonra.

Sormak istiyorum:

Her yerde farklı bir imza mı kullanıyorsunuz?

İmzanız değiştiyse bunu noterden mi yaptınız?

İtibarımızın simgesi paramıza neden farklı bir imza atma gereği duydunuz?"