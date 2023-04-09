CHP'de milletvekili adayları netleşti... Ankara'da hangi isimler aday gösterildi? İşte CHP Ankara milletvekili listesi!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) saat 14'te teslim edecek. İşte CHP Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir, RTÜK Üyesi Okan Konuralp, DEVA Partisi kontenjanından aday gösterilen eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yer aldığı Ankara listesi...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.
Bir saat süren toplantıda, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırıldı. Kritik seçime kısa bir süre kala CHP'nin milletvekili adayları belli olmaya başladı.
Cumhuriyet gazetesi Ankara Bürosu, CHP'nin milletvekili adaylarına ilişkin kritik bilgilere ulaştı.
CHP'nin Ankara Milletvekili adaylarının tamamı şöyle:
Ankara 1’inci bölge
1. Gamze Taşçıer
2. Deniz Demir
3. Okan Konuralp
4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)
5. Aliye Timisi Ersever
6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7. Deniz Çakır
8. Kemal Akkurt
9. Aysun Palalı Köktaş
10. Elif Topkaya Sevinç
11. Hüseyin Can Güner
12. Aycan Günday Koçtürk
13. Armağan Erdoğan
Ankara 2’inci bölge
1. Murat Emir
2. İdris Şahin (DEVA)
3. Semra Dinçer
4. İrem Yaman (İYİ Parti)
5. Orkun Kamber
6. Ali Rıza Erbay
7.Erdal Kiziroğlu
8. Özkan Aktan
9. Funda Cengiz
10.Erol Tosun
11. Nursel Öcal
Ankara 3’üncü Bölge
1. Tekin Bingöl
2. Umut Akdoğan
3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)
4. Aylin Yaman
5. Ahmet Ersen Özsoıy
6. Mehmet Akyürek
7. Mehtap Yücel
8. Mehmet Yula
9. Zeynep Esra Özdemir
10. Ömer Yılmaz
11. Elmas Kübra Karaca
12. Hasan Cem Yılmaz
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