CHP'de milletvekili adayları netleşti... Ankara'da hangi isimler aday gösterildi? İşte CHP Ankara milletvekili listesi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) saat 14'te teslim edecek. İşte CHP Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir, RTÜK Üyesi Okan Konuralp, DEVA Partisi kontenjanından aday gösterilen eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yer aldığı Ankara listesi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 12:23
CHP'de milletvekili adayları netleşti... Ankara'da hangi isimler aday gösterildi? İşte CHP Ankara milletvekili listesi!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

Bir saat süren toplantıda, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırıldı. Kritik seçime kısa bir süre kala CHP'nin milletvekili adayları belli olmaya başladı.

Cumhuriyet gazetesi Ankara Bürosu, CHP'nin milletvekili adaylarına ilişkin kritik bilgilere ulaştı.

CHP'nin Ankara Milletvekili adaylarının tamamı şöyle:

Ankara 1’inci bölge

1. Gamze Taşçıer

2. Deniz Demir

3. Okan Konuralp

4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)

5. Aliye Timisi Ersever

6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7. Deniz Çakır

8. Kemal Akkurt

9. Aysun Palalı Köktaş

10. Elif Topkaya Sevinç

11. Hüseyin Can Güner

12. Aycan Günday Koçtürk

13. Armağan Erdoğan

Ankara 2’inci bölge

1. Murat Emir

2. İdris Şahin (DEVA)

3. Semra Dinçer 

4. İrem Yaman (İYİ Parti)

5. Orkun Kamber

6. Ali Rıza Erbay

7.Erdal Kiziroğlu

8. Özkan Aktan

9. Funda Cengiz

10.Erol Tosun

11. Nursel Öcal

Ankara 3’üncü Bölge

1. Tekin Bingöl

2. Umut Akdoğan

3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)

4. Aylin Yaman

5. Ahmet Ersen Özsoıy

6. Mehmet Akyürek

7. Mehtap Yücel

8. Mehmet Yula

9. Zeynep Esra Özdemir

10. Ömer Yılmaz

11. Elmas Kübra Karaca

12. Hasan Cem Yılmaz

 


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