KONDA anketi ortaya koydu... Yurttaşlar 'katliam yasası'na hayır diyor!
KONDA Araştırma'nın yaptığı ankete göre, AKP'nin Meclis'e sunduğu sokak hayvanlarının öldürülmesini de içeren yasa teklifine yurttaşların çoğu karşı.
AKP’nin Meclis’e sunduğu sokak hayvanları yasa teklifi tartışılmaya devam ediliyor. Kanun teklifinin geçen gün Meclis Komisyonu’nda başlayan görüşmeleri, muhalefetin sert tepkileriyle sabah saatlerine kadar sürmüştü.
Tarım Komisyonu’nun AKP’li Başkanı Vahit Kirişci, komisyon görüşmelerine hayvan hakları derneklerinin katılmasına izin vermemiş, salonda bulunan gazetecileri çıkarmak istemişti.
AKP’nin teklifinde sokak hayvanlarının ‘ötenazi’ adı altında öldürülmesi de bulunuyor.
İlk tartışılmaya başlandığı günden bu yana yurttaşların tepkisini çeken yasa tasarısı AKP’nin ısrarlarıyla Meclis’te görüşülürken, CHP’li belediyeler sokak hayvanlarını uyutmayacaklarını duyurdu.
Araştırma şirketi KONDA, 2579 kişiyle yaptığı Temmuz Barometre Araştırması’nda sokak hayvanları yasa teklifini sordu. KONDA’nın yayınladığı sonuçlara göre, yurttaşların büyük çoğunluğu hayvanların öldürülmesine karşı.
Ankete göre, Türkiye’de 15 yaş üstü bireylerin yüzde 63’ü sokak hayvanlarının uyutulması gibi sert yöntemlerin uygulanmasına karşı çıkıyor.
Toplumun yüzde 22’si sokak hayvanlarının kimse için sorun olmadığını düşünüyor.
Yüzde 15 ise hayvanlara zarar vermeden sorunun çözülemeyeceğini, gerekli hallerde uyutulabileceklerini söylüyor.
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