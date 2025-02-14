CHP 41 günlük önseçim takvimini açıkladı: Cumhurbaşkanı adaylığı için şartlar belli oldu

Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:52

Güncelleme: 14.02.2025 - 11:55

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, son grup toplantısında, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak önseçimin tarihini 23 Mart olarak açıkladı.

Gözler cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilirken, Yavaş önseçime katılmayacağını açıkladı.

Binici'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Adaletin ve yargı bağımsızlığının yok edildiği, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik operasyonlarla doğrudan halk iradesinin hedef alındığı, anayasanın rafa kaldırıldığı, gençlerin her geçen gün umudunu kaybettiği, milyonlarca emekçinin açlık sınırı altında asgari ücrete mahkum edildiği bir baskı döneminden geçiyoruz. Belediye başkanlarımıza yönelik jet hızında soruşturmalar, gençliğin sesini kısmaya yönelik iddianameler ve halkı sindirmek için atılan adımların tamamı AKP karanlığının birer çıktısı olarak karşımızda duruyor.

Bu karanlıktan ancak halkımızın iradesini büyüterek ve erken seçim sandığını en kısa sürede halkımızın önüne getirerek çıkacağımıza inanıyoruz. Erken seçim talebimizin bir gereği olarak; seçim, iktidar ve yeniden demokrasi diyerek özetleyebileceğimiz, bu sürecin en önemli adımlarından birisi de, içerisinde bulunduğumuz cumhurbaşkanlığı adaylığı örgüt denetiminde önseçim takvimidir."

"YENİ BİR EŞİKTEYİZ"

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in 28 Ocak’ta açıkladığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayını örgüt denetiminde önseçimle belirleme sürecinde artık yeni bir eşikteyiz. Salı günkü grup toplantımızda, Sayın Genel Başkanımız, örgüt denetiminde önseçim kararının, partimizin yetkili kurullarınca alındığını, seçim yönergesinin kabul edildiğini ve seçim takviminin başladığını duyurmuştu. Seçim yönergesi ve seçim takvimi hakkında bilgilendirmeye başlamadan önce iki önemli hususun altını bir kez daha çizmek gerekiyor."

"ÜYELİKTE 40 KATLIK ARTIŞ YAŞANDI"

"İlk olarak; üyelik kampanyamızın devam ettiğini, 28 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar partimize, baba ocağına gelen tüm yurttaşlarımızın 23 Mart günü yapılacak Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi için gerçekleştireceğimiz örgüt denetimindeki önseçimde oy kullanacağını tekrar hatırlatmak isterim. Genel Başkanımızın çağrı yaptığı günden yani 28 Ocak’tan itibaren üyelikte, kampanya öncesine oranla günlük 40 katlık bir artış yaşadık.

Ülkemizde tüm yurttaşlarımızın özlemini çektiği, demokrasinin ve özgürlüklerin hakim olacağı yeni bir gelecek için çok çok önemli bir adım olarak gördüğümüz önseçimde oy kullanmak, bu dönemin sadece tanığı değil aynı zamanda da öznesi olmak isteyen tüm yurttaşlarımızı partimize üye olmaya yeniden davet ediyoruz. Altını çizmek istediğim bir diğer husus ise, örgüt denetiminde önseçimin içeriğine dairdir. Bununla ilgili de bazı mecralarda çeşitli soruları ve yorumları okuduk. Gerekli bilgilendirmeyi yaptık ancak sizlerin aracılığıyla yinelemekte fayda görüyorum. Cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisi tüzüğümüzün 54’üncü maddesinde gayet açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Örgüt denetiminde önseçim; tüzüğümüzde yer alan ve Cumhurbaşkanı adayının saptanması için belirtilen yöntemlerden olan merkez yoklaması yönteminin, katılımcılık esası ve tüm üyelerimizin siyasi karar alma sürecine dahil edilmesi anlayışının bir yansımasıdır. Cumhurbaşkanı adayını gösterme ve sunma olarak tarifleyebileceğimiz durum ise yasalar çerçevesinde belirlenmiştir. Örgüt denetiminde önseçimle yaptığımız işlem, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulunun, Meclis Grubumuza yapacağı öneri hakkının, yani bu iradesinin yine Merkez Yönetim Kurulu tarafından 1.6 milyon üyemizle paylaşılmasıdır. Bu iki bilgilendirmeyi yaptıktan sonra, hazırladığımız Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Örgüt Denetiminde Önseçim Yönergesinin detaylarını, ardından da seçim takvimini sizinle paylaşmak istiyorum."

"DENETİM ALTINDA YAPILACAK"

Yönergemizde; Cumhurbaşkanı adayımızın saptanmasında yapılacak örgüt denetiminde önseçimin usul ve esasları tespit edilmektedir. Örgüt denetiminde önseçim kararı Parti Meclisimizce; takvim ve oy verme tarihi ise Merkez Yönetim Kurulumuzca halihazırda belirlenmiştir.

Önseçim, örgüt gözetiminde ve Genel Merkezimizde kurulacak merkez kurul, illerde il kurulu ve her ilçede ilçe kurulu gözetim ve denetimi altında yapılacaktır. Gözetim ve denetim; gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına uygun, aday adaylarının temsilci ve gözlemcilerine yer verdiği, seçim kanunlarının şikayet ve itiraz süreçlerinin tamamını kapsayacak şekilde bu kurullarca yerine getirilecektir.

"İLÇE KURULLARI BEŞ ÜYEDEN OLUŞACAK"

Örgüt denetiminde önseçimde kurulacak ilçe kurulları; ilçe başkanımızın başkanlığında, il ve ilçe yönetim kurullarının belirleyeceği birer üye, ilçe kadın ve gençlik kollarımızın bildireceği birer üye olmak üzere beş üyeden oluşacaktır. Aynı şekilde beş kişilik il kurulları; il başkanlarımızın kurulda başkan yardımcısı olduğu, kurul başkanının Parti Meclisi Üyemizin veya Milletvekilimizin olduğu ve kalan üç üyesi ise Merkez Yönetim Kurulumuzca belirlenecek kurullardır. Merkez Yönetim Kurulu üç (3) üyeyi il seçim çevresine kayıtlı üyeler arasından; birini kadın kolları, birini de gençlik kolları üyeleri arasından belirleyecektir.

Genel merkezimizdeki seçim kurulu başkanlığı ise; Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının başkanlığında, iki üyesi TBMM üyelerimiz, iki üyesi de Parti Meclisi üyelerimiz arasından Genel Başkanımızca belirlenecek ve toplamda beş üyeden oluşacaktır. Örgüt denetiminde önseçime, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, yani 28 Şubat 2025 günü mesai saati bitimine kadar üye olan tüm partililerimiz katılıp oy kullanabilecektir.

ŞARTLAR NELER?

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunundaki adaylık şartlarını sağlayanlar;

40 yaşını doldurmuş, Yükseköğrenim yapmış, Milletvekili Seçimi Kanunundaki seçilme yeterliliğini taşıyanlar;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubumuzun ez az yirmi (20) üyesinin imzasıyla başvuruda bulunabileceklerdir. Bir milletvekilimiz birden fazla aday için imza verebilecektir.

Genel sekreterliğimizce hazırlanan seçmen listeleri oy verme gününden yedi gün önce üç gün süreyle askıya çıkarılacak, askı listelerine itirazlar merkez kurulca incelenerek karara bağlanacaktır. Adres değişikliği veya ikinci ikametgahında oy kullanmak isteyen üyelerimiz ise bu süre zarfında gerekli bildirimde bulunarak işlemlerini gerçekleştirecekler.

Genel Sekreterlik mührünü taşıyan oy pusulaları ve oy zarfları ile diğer oy verme araçları Genel Merkezimizce hazırlanarak ilçe başkanlıklarımıza gönderilecektir.

Bir sandıkta oy kullanacak üye sayısı altı yüz (600) olarak düzenlenmiştir. Sandık sayısı ve oy verme yerleri ilçe başkanlıklarımızca belirlenerek Genel Merkezimize bildirilecek ardından merkez kurulca bu bilgiler ilan edilecektir. Sandık kurulları bir başkan ve bir üyesi ilçe başkanlıklarımızca, kalan bir üyesi ise aday adaylarının bildirdiği isimler arasından ad çekme yöntemiyle tespit edilecek üç kişiden oluşacaktır. Aday adayları sandıklarda müşahit bulundurma hakkına sahip olacaktır.

Oylar, resmi kimlik belgeleri ile gizli kullanılacak, sayım ve döküm açık olarak yapılacak, sandık sonuç tutanakları ile ağzı plastik kelepçeyle kilitlenen oy torbaları ilçe başkanlıklarına teslim edilecektir. İlçe kurulları, ilçe birleştirme tutanağını düzenleyerek derhal il kurullarına teslim edecektir.

İl kurullarından gelen birleştirme tutanakları da merkez kurul tarafından birleştirilerek genel sonuçlar hesaplanacaktır. Tüm tutanakların birer sureti isteyen aday adaylarına, temsilcilerine ya da gözlemcilerine verilecektir. Sandık kurulu iş ve işlemlerinden başlayarak tüm süreçlerde aday adayları, temsilcileri ya da gözlemcileri itiraz edebilecektir. İtirazlar ise merkez kurulca kesin karara bağlanacaktır.

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Yönergemizin kabul edilmesi ve ardından Genel Başkanımızın duyurduğu ve şimdi sizinle tamamını da paylaşacağımız toplamda ilanından oy verme gününe kadar 41 günlük bir süreyi kapsayan seçim takvimimiz ise ana hatlarıyla şu şekildedir:

- 14 Şubat Cuma: Cumhurbaşkanı Adaylığı Örgüt Denetiminde Önseçim Yönergesi ve Seçim Takviminin İlanı,

- 17 Şubat Pazartesi: Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvurularının ve seçim kurullarının oluşumunun başlaması,

- 18 Şubat Salı: Sandık sayısı, sandıklardaki seçmen sayısı ve sandık alanlarının belirlenmesi çalışmalarının başlangıcı,

- 21 Şubat Cuma: Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvurularının ve seçim kurullarının tamamlanmasının son günü,

- 22 Şubat Cumartesi: Merkez Yönetim Kurulumuzca Cumhurbaşkanlığı aday adaylarının edilmesi ve aday adaylarının oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi amacıyla kur’a çekilmesi,

- 24 Şubat Pazartesi: Önseçimde kullanılacak oy pusulaların basımına başlanması,

- 28 Şubat Cuma: Önseçimde oy kullanabilecek üye başvurularının son günü,

- 3 Mart Pazartesi: Oy kullanabilecek üyelere ilişkin seçmen listelerinin basımına başlanması,

-13 Mart Perşembe: Basımı tamamlanan seçmen listelerinin ilçe başkanlıklarına gönderilmesi,

- 14 Mart Cuma: Basımı tamamlanan oy pusulalarının ilçe başkanlıklarına gönderilmeye başlanması,

- 16 Mart Pazar: Seçmen listelerinin ilçe başkanlıklarımızca askıya çıkarılması ve merkez kurulca sandık sayıları ile oy kullanma yerlerinin ilanı,

- 18 Mart Salı: Seçmen listelerinin askıdan indirilmesi,

- 20 Mart Perşembe: Sandık kurulu üyeliği için aday adaylarının ya da temsilcilerinin bildirdiği isimler arasından ad çekme işlemlerinin yapılması ve sandık kurulu oluşumlarının tamamlanması.

- 21 Mart Cuma: Seçmen listelerine itirazların değerlendirilmesi ve karara bağlanması.

- 23 Mart Pazar: Türkiye’de yaklaşık 4 bin sandıkta oy verme günü olarak planlanmıştır.

"Oy verme gününden sonraki 4 gün ise ilçe, il ve merkez kurula itirazlar düzenlenmiş ve 27 Mart Perşembe günü ise tüm itirazların karara bağlanmasının son günü olarak ilan edilmiştir. Seçim yönergemiz ve seçim takvimimiz ana hatlarıyla bu şekildedir. Tüm bunların yanında; Türkiye demokrasi hayatına çok önemli bir kazanımı armağan edeceğimiz, ülkemizde karar alma süreçlerindeki katılımcılığa yeni bir anlam kazandıracağımız bir önseçim gerçekleştireceğiz. Tüm süreci hem sizinle hem de yurttaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşarak, yıllardır adım adım iktidar tarafından yıkılmış olan demokrasiye can verecek bir seçimin nasıl yapılacağını 1.6 milyon üyemizle birlikte göstermiş olacağız.

Buradan bir kez daha örgüt denetiminde önseçimde oy kullanmak isteyen, Cumhurbaşkanı adayını, hatta Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanını belirlemek isteyen gençleri, kadınları, işçileri, emeklileri kısacası tüm yurttaşlarımızı Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olmaya, bu mücadeleye omuz vermeye davet ediyor, teşekkür ediyorum."