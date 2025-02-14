CHP’nin seçimi

14 Şubat 2025 Cuma

Ocakta enflasyonun kimsenin beklemediği şekilde yükselmesinin ardından, cari açığın patladığına ilişkin haberler de dün gelmeye başladı. Devletin ekonomik itibarını belirleyen en temel unsur devlet tahvili. Bu tahviller, 2, 5 ve 10 yıllık vadelerle çıkarılıyor. Merkez Bankası’nın faiz düşürmesiyle çekici hale gelen devlet tahvilleri bir ayda kazandırmış. Yabancılar hemen Türk piyasasına girmiş. Ancak ocak enflasyonunun açıklanmasıyla adeta çöküş yaşanıyor. Bir ayda kazanılan, bir haftada yitip gitmiş. Tahvil alan yabancılar kaçışmaya başlamış.

Kimin umurunda? Hiç kimsenin. Önemli olan birilerinin itibarı. Kimse ödün vermiyor bundan. 20 yıldır kazananlar yine aynı şekilde kazanıyor. Fakat devlet bankalarından ucuza faiz alıp buradan beslenmeye alışmış zombi firmalar biraz rahatsız. Bu kesim faizlerin hızla düşmesini istiyor o kadar.

Borsa ıssızlaşmış, kimsenin baktığı yok. Tasarruf yapmanın anlamı kalmamış çünkü enflasyon hep ezip geçiyor. Tasarrufunuza iki üç ayda sağladığınız getiri, bir aylık enflasyonla püf...

Ama gündem bu değil. Kimseler konuşmaz bunları. Devlet yöneticileri hiç ilgilenmez. Onların daha büyük öncelikleri var. Gazze’ye tepki göstermek normal ama ülkenin tek gündemi bu değil ki... Az içeriye, ekonomiye de bakmak lazım.

Bir de CHP var. Asıl konumuz o. Özel, erken seçim istiyor. Kesinlikle istemeli. Cumhurbaşkanı adayını önseçimle erken belirlemek istiyor. Önseçim yapmanın nesi eleştirilebilir ki? Tersine daha yaygın olarak bu aracı kullanmak gerek. Ama önseçime katılım kolaylaştırılmalı. Yarış ve kazanan aday herkesin içine sinmeli.

CHP deprem bölgesine gidiyor, apartman aidatını ödeyemeyeceği için tapusunu alamayan yurttaşları gündeme getiriyor. Program çalışması yapıyor, sandık görevlilerini şimdiden eğitmeye başlıyor. Uygulama için tatbikat yapmaya hazırlanıyor.

CHP yönetimi son genel seçim öncesinde yaşananları da değerlendirmiş, “masadan kalkmaların” açtığı yaraları görmüş ki bu tuzağa bir daha düşmek istemiyor. 6’lı masadaki ayrılıklar iktidarın çok hoşuna gidiyordu. Şimdi benzer sorunları ana muhalefet partisinin içine taşımak istiyorlar. Özel bu noktaya o kadar dikkat kesilmiş ki partisinin grup konuşmasında, “İçimizi karıştıramayacaksın” diye sesleniyor. CHP liderinin siyasi dikkatini gören bazıları ise adeta çatlıyor. Ama bunu, gazetelerinin haber başlıklarına “CHP’de çatlak” diye yansıtıyorlar. Çünkü en çok istedikleri bu. Kurultay soruşturmasının da İmamoğlu’na yönelen davaların da belediyelere uygulanan baskıların da hepsinin amacı bu: CHP kadrolarında çatlak, CHP seçmeninde tereddüt yaratmak. Kimsenin şüphesi olmasın, iktidar bunu son nefesine kadar sürdürecek. CHP’nin vereceği mücadele, hem parti olarak kendisinin hem de kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılını belirleyecek. Çünkü ülke, tıpkı birinci yüzyılının başında olduğu gibi içeride, dışarıda, ekonomide, sağlıkta, eğitimde, kültürde yine ciddi sınamalarla karşı karşıya.