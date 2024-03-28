28 Mart 2024 Perşembe

Evdeki ampulleri hep babalar mı değiştirir? Anneler bozulan eşyaları tamir edemez mi? Kız çocukları futbol oynamaz mı? Erkek çocuklar yemek yapmaya ilgi duyamaz mı?

Esra ve Murat’ın evinde bunların hepsi mümkün. Çünkü bu evde eşitlik var! Bu evdeki herkes işleri eşit şekilde paylaşıyor. İşte o zaman işler kolaylıkla halloluyor. Hatta taşınırken bile.

Eşitlik bilincine sahip çocuklar yetiştirmek amacıyla yola çıkan Evde Eşitlik Var inisiyatifinin, AB Sivil Düşün Programı’nın desteğiyle çıkardığı “Bizim Evde Eşitlik Var” kitabının tanıtımı bu cümlelerle yapılıyor.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmihan Artan'ın kaleme aldığı, Boğaziçi Üniversitesi emekli öğretim üyesi Doç. Dr. Sevgi Kesim Güven'in danışmanlığında hazırlanan kitabın çizimleri de çocuk kitapları çizeri, illüstratör Esra Sabık Turgut'a ait.

SORUMLULUKLARIN CİNSİYETİ YOK

Hikâye kitabı; kahramanlar Esra ve Murat’ın gözünden renklerin, duyguların, mesleklerin ve ev içi sorumlulukların cinsiyetinin olmadığını göstererek, çocukları eşitlik ve çeşitlilik kavramlarıyla erken yaşlarda tanıştırmayı amaçlıyor.

Ailelere yönelik hazırlanan Evde Eşitlik Var Kılavuzu ise cinsiyetçi önyargılar ve ayrımcılığın dilimizde ve davranışlarımızda nasıl açığa çıktığını anlatırken, toplumsal cinsiyet kodlarından bağımsız çocuklar yetiştirmek isteyen anne-babalar ve eğitimcilere yol göstermeyi hedefliyor.

'AYRIMCI DÜNYAMIZ'

Kılavuzdan bir bölüm şöyle:

''Çocuklarımızı dünyaya geldikleri andan itibaren pembe mavi renklere hapsediyor, kızımız varsa ona bir oyuncak bebek, oğlumuz olmuşsa eline bir araba verip belirli oyunları oynamalarını, sonrasında ise yine önyargılarımızın dayattığı belirli meslekleri seçmelerini istiyoruz. Kız çocuğu ise ondan 'hanım hanımcık', narin ve duygusal; erkek ise hareketli, dışa dönük, sert, tuttuğunu koparan olmasını bekliyoruz.

Bu önyargılar bizimle yaygınlaşarak çocuklarımızın hayatını da etkiliyor. Pembe-mavi renklerle başlayan ayrımcı dünyamız, onlar büyüdükçe başka ayrımcılıklara dönüşüyor; onları toplumun biçtiği rollere göre biçimlendirip kendi isteklerini, heveslerini, arzularını yok sayıyoruz.''