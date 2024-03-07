CHP adayı Burcu Köksal'ın 'DEM Parti hariç' sözleri sonrası Sezgin Tanrıkulu'ndan çağrı

CHP'li Tanrıkulu, "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyon adayı Köksal'ın çıkışı sonrası sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:52
CHP adayı Burcu Köksal'ın 'DEM Parti hariç' sözleri sonrası Sezgin Tanrıkulu'ndan çağrı
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"Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'la ilgili tartışma devam ediyor. 

Köksel'ın "Bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum. Ben bu sözü ilk günden beri verdim. Bu sözümün de arkasındayım" açıklaması yapmasının ardından, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan "sakin olma" çağrısı geldi. 

"SİZLERDEN RİCAM SADECE SAKİN OLMAMIZ..."

Sosyal medya hesabından isim vermeden paylaşım yapan Tartıkulu "Sevgili dostlarım, zor zamanlardan geçiyoruz; sizlerden ricam sadece sakin olmamız... Soran ve yazan herkese çok sevgiler ve iyi geceler diliyorum…" dedi. 


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