CHP, adaylarını tanıtmaya başladı: Sadullah Ergin toplantıya katılmadı

Yayınlanma: 19.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 03:00

CHP, il il yapmayı planladığı milletvekili adayları tanıtım programına dün Ankara’da başladı. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan toplantının salonunda; CHP logosunun yanında CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti logoları yer aldı.

Ayrıca beş partinin örgütünden temsilciler de salonda hazır bulundu. CHP listelerinden adaylığı tartışma konusu olan FETÖ kumpasları döneminin Adalet bakanı ve DEVA Partili Sadullah Ergin, toplantıya katılmadı.

‘AVUKATLAR HAZIR’

Toplantı öncesi Ergin’in neden katılmadığına ilişkin gazetecilere açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve CHP’inin 2. bölge ikinci sıra adayı İdris Şahin, “Teşkilat başkanımız da kendisi olduğu için orada” dedi.

Toplantıya ittifak adaylarından Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı ve Saadet Partisi Genel Sekreteri Mesut Doğan da katıldı. CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, “Seçimlerde binden fazla avukatımız var. Rüştümüzü ispat edeceğimiz alan sandıklardır” dedi.



