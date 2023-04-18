CHP’li Emre: Çift maaşlı Genel Müdür Vekili Yüksek, ‘dönüşüm’ adı altında SGHM’de paralel kadrolaşmaya mı gidiyor?

Yayınlanma: 18.04.2023 - 12:59

Güncelleme: 18.04.2023 - 12:59

CHP’nin TBMM Adalet Komisyonu Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması amacıyla TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kuruluşlar arasında yer alan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) sivil havacılık faaliyetleriyle ilgili stratejik önemde olduğuna dikkat çekti ve kurumda yaşanan bazı usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi.

SHGM’nin, 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan, sivil havacılığın düzenlenmesi ve denetlenmesiyle görevli ve yetkili bir kurum olduğunu belirten CHP’li Emre, Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Yüksek’in 2021 yılında itibaren Genel Müdür Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından SHGM’nin görev ve yetkisi içinde olmayan uygulamalara gidildiğini kaydetti.

Kemal Yüksek’in, ‘Kurumsal Dönüşüm Modeli’ adı altında bir çalışma başlattığı, bu kapsamda SHGM bünyesinde eğitim hizmeti vermeye yöneldiği ifade edilen önergede şöyle denildi:

‘DÖNÜŞÜM’ÜN PERDE ARKASI!"

“Sivil havacılığa ilişkin her türlü eğitim çalışmasını, özellikle de pilotaj, kabin ve havacılık güvenliğine ilişkin alanlardaki eğitimler konusunda ilgili kuruluşları yetkilendirme konumundaki SHGM’nin, Kemal Yüksek döneminde ‘dönüşüm’ başlığı altında eğitim veren bir kurum olma iddiasına giriştiği kaydedilmekte. İlgili yasal düzenlemeler buna imkân tanımamasına karşın Kemal Yüksek’in, bir üniversite ile iş birliği yoluna gitmek istediği ancak sonuç alamadığı; bunun üzerine çalışmayı Kurum personeli üzerinden hayata geçirmek istediği belirtilmekte. Bir eğitim kurumu olmayan, dolayısıyla da eğitim için ihtiyaç duyulan dokümanları hazırlayacak yetkinlikte personelin bulunmadığı SHGM bünyesinde de çalışmanın yapılamaması üzerine Yüksek’in, özel şirketlerden hizmet alımına yöneldiği; Solvera isimli şirketten eğitim yazılımı ve Pusula adlı çağrı merkezi şirketi üzerinden de SHGM’ye personel temin edildiği kaydedilmekte.

YÜKSEK’İN ‘PARALEL SHGM’Sİ Mİ?

Kema Yüksek’in, Kurum’un temel mevzuatını aşarak iş birliği kurduğu Solvera şirketi üzerinden personel istihdamı da gerçekleştirdiği kaydedilmekte. Bir kamu kuruluşu olan ve bu bağlamda istihdam konusu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) esas alınarak yürütülen Kurum’da, hizmet alımı yöntemiyle istihdam edilen 40 kadar personelin, sadece Kurum’un asli personelince kullanılan sistemlere giriş yetkisi verildiği, denetimlere çıktıkları, yurtdışına gittikleri kaydedilmekte.

PERSONEL ALIMLARI ÇİFT MAAŞ ALDIĞI DİĞER KURUM ÜZERİNDEN Mİ?

Kurum’da ‘paralel SHGM’ olarak tanımlanan söz konusu personelin alım yönteminin de tartışmalı gerçekleştiği ifade edilmekte. Personel alımının; Kemal Yüksek’in, Yönetim Kurulu Başkanı olarak aynı zamanda ikinci maaş da aldığı TÜRKSAT üzerinden yapıldığı, ardından da SHGM’de görevlendirdiği bildirilmekte. Kurum’un, Pusula isimli şirket üzerinden de ‘çağrı merkezi personeli’ alım yoluna gittiği kaydedilirken, alınan personel sayısının Kurum personelinin yüzde 30’ları civarında olması dikkatleri çekti.

SHGM yıl sonu bütçe gerçekleşmelerinde de önceki yıllara göre ciddi artışlar yaşandığı, bunun da kurumsal kimliğin dışına çıkarak yapılan hizmet ve personel alımından kaynaklandığı ifade edilmekte.”

SÖZLEŞMELİ ALINAN PERSONELE, KADROLU PERSONELİN İŞİ Mİ YAPTIRILIYOR?

CHP’li Emre konuyla ilgili soru önergesinde Bakan Karaismailoğlu’na şu soruları yöneltti:

-SHGM Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Kemal Yüksek’in gündeme getirdiği Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM) adı altındaki çalışma hangi yetkili kurumların onayı ve hangi mevzuata dayalı olarak gerçekleştirilmektedir? Söz konusu yetkili kurumların aldığı bir karar var mıdır? Varsa bu kararların, tarih ve karar sayıları ile içerikleri nedir?

-Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM) adı altında SHGM’de hangi iş ve işlemler yapılmıştır? Solvera isimli şirketten eğitim yazılımı hizmeti alındığı yönündeki iddia doğru mudur? Doğruysa bu hizmet alımına ilişkin izlenen yol nasıldır ve Solvera isimli şirkete söz konusu iş için kaç lira ödenmiştir? Solvera isimli şirketle herhangi bir sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmışsa işin tanımı ve işin tamamlanma süresi nedir?

-Solvera isimli şirket üzerinden SHGM’de istihdam edilen personelin Kurum’un asli personeli için tanımlanan iş ve işlemleri yaptığı iddiası doğru mudur? Hizmet alımı altında istihdam edilen personele, ‘Belgenet’ ve ‘otomasyon’ sistemlerine giriş yetkisi tanındığı, bu durumun da devletin resmî belgelerine, hizmet alımı yoluyla istihdam edilen kişiler tarafından ulaşılmasına yol açıldığı iddiası gerçek midir?

-Pusula isimli şirket üzerinden Kurum’da ‘çağrı merkezi personeli’ istihdamına gidilmiş midir? Gidilmişse kaç kişi istihdam edilmiştir? SHGM’de çalışan toplam personel kaç kişidir; bunların kadro durumları ve görev tanımları nasıldır? SHGM çağrı merkezi personelinin 2022 yılı itibarıyla yanıtladığı çağrı sayısı kaçtır?

-SHGM için genel bütçeden son 4 yılda ayrılan bütçe, yıllara göre kaç liradır ve bunların harcama kalemleri nasıldır? Son 4 yıldaki bütçe gerçekleşmeleri yıl yıl nasıl olmuştur? Söz konusu yıllarda ek ödenek alınmış mıdır ve hangi harcama kalemleri için kullanılmıştır?”