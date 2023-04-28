CHP Adıyaman milletvekili adayları kim? 2023 CHP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Adıyaman milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Adıyaman milletvekili adayları kim? CHP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Adıyaman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Adıyaman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Adıyaman milletvekili adayları kim? CHP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi...
CHP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Abdurrahman Tutdere
Kenan Doğan
Adnan Ağır
Ömer Turan
Songül Varki Yıldırım
Resmi İlanlar
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