CHP Adıyaman milletvekili adayları kim? 2023 CHP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Adıyaman milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Adıyaman milletvekili adayları kim? CHP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 15:46
CHP Adıyaman milletvekili adayları kim? 2023 CHP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Adıyaman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Adıyaman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Adıyaman milletvekili adayları kim? CHP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi...

CHP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Abdurrahman Tutdere

Kenan Doğan

Adnan Ağır

Ömer Turan

Songül Varki Yıldırım


Milletvekili CHP adıyaman

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