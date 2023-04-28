CHP Erzurum milletvekili adayları kim? 2023 CHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Erzurum milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Erzurum milletvekili adayları kim? CHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Erzurum milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Erzurum milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Erzurum milletvekili adayları kim? CHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi...
CHP ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ayhan Koç
Murat Ozan
Celal Zunguldak
Serhat Can Eş
Erdinç Okanlı
İslam Tekmanlı
Resmi İlanlar
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