CHP Erzurum milletvekili adayları kim? 2023 CHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Erzurum milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Erzurum milletvekili adayları kim? CHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:48
CHP Erzurum milletvekili adayları kim? 2023 CHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Erzurum milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Erzurum milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Erzurum milletvekili adayları kim? CHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi...

CHP ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ayhan Koç


Murat Ozan


Celal Zunguldak


Serhat Can Eş


Erdinç Okanlı


İslam Tekmanlı



CHP Milletvekili Erzurum

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