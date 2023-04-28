CHP Erzurum milletvekili adayları kim? 2023 CHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:48

Güncelleme: 28.04.2023 - 16:48

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Erzurum milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Erzurum milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Erzurum milletvekili adayları kim? CHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Erzurum milletvekili adayları tam listesi...

CHP ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ayhan Koç





Murat Ozan





Celal Zunguldak





Serhat Can Eş





Erdinç Okanlı





İslam Tekmanlı



