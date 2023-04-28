CHP Kocaeli milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:46

Güncelleme: 28.04.2023 - 16:46

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kocaeli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kocaeli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kocaeli milletvekili adayları kim? CHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi...

CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mühip Kanko









Harun Özgür Yıldızlı









Hasan Bitmez









Nail Çiler









Serap Çakır









Tülin Keçeci Güngör









Cuma Karavar









Caner Arduç









Mehmet Ümit Küçükkaya









Selman Kösalı









Hülya Güreli Yolcubal









Belkıza İlter









İsmet İşeri









Berna Çetin