CHP Kocaeli milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Kocaeli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Kocaeli milletvekili adayları kim? CHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kocaeli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kocaeli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kocaeli milletvekili adayları kim? CHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi...
CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Mühip Kanko
Harun Özgür Yıldızlı
Hasan Bitmez
Nail Çiler
Serap Çakır
Tülin Keçeci Güngör
Cuma Karavar
Caner Arduç
Mehmet Ümit Küçükkaya
Selman Kösalı
Hülya Güreli Yolcubal
Belkıza İlter
İsmet İşeri
Berna Çetin
Resmi İlanlar
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