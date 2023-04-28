CHP Kocaeli milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Kocaeli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Kocaeli milletvekili adayları kim? CHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:46
CHP Kocaeli milletvekili adayları kim? 2023 CHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kocaeli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Kocaeli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Kocaeli milletvekili adayları kim? CHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Kocaeli milletvekili adayları tam listesi...

CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mühip Kanko



Harun Özgür Yıldızlı



Hasan Bitmez



Nail Çiler



Serap Çakır



Tülin Keçeci Güngör



Cuma Karavar



Caner Arduç



Mehmet Ümit Küçükkaya



Selman Kösalı



Hülya Güreli Yolcubal



Belkıza İlter



İsmet İşeri



Berna Çetin


Milletvekili kocaeli CHP

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