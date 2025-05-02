CHP, AKP'nin kalesi Konya'ya gidiyor: Özgür Özel'den tarihi miting öncesi çağrı!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 23:20

Güncelleme: 02.05.2025 - 23:20

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart'ta tutuklanmasıyla devam eden protestolar sürüyor.

CHP, yarın (3 Mayıs 2025) bu kapsamda Konya Kılıçarslan Kent Meydanı'nda miting düzenleyecek.

"DURMAYACAĞIZ!"

Saat 14:00'de başlayacak miting öncesi Özgür Özel, X hesabından yurttaşlara çağrı yaptı.

Özel, "Biz meydanlardayız, milletle birlikteyiz. Bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız! Yarın dostun evinde, vefanın, irfanın şehri Konya’dayız" ifadelerini kullandı.

Biz meydanlardayız, milletle birlikteyiz.



Bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız!



Yarın dostun evinde, vefanın, irfanın şehri Konya’dayız.



???3 Mayıs Cumartesi

?14.00

??Kılıçarslan Kent Meydanı pic.twitter.com/QxStDGBs3s — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 2, 2025







