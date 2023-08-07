CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı 'Kılıçdaroğlu' dedi

Katıldığı canlı yayın programında konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP'deki 'değişim' tartışmalarına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. Akıllı, "Genel başkan değiştirmek bir şeyi değiştirmez. Yerel seçimlere sayın Genel Başkanımızla gidilmesi kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 21:39
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "değişim" sesleri yükselirken partinin Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi.

Akıllı, katıldığı canlı yayında "Genel başkan değiştirmek bir şeyi değiştirmez. Yerel seçimlere sayın Genel Başkanımızla gidilmesi kanaatindeyiz" diye konuştu.


CHP değişim Ali Hikmet Akıllı

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