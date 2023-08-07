CHP MYK toplantısı başladı: Faik Öztrak basın açıklaması yapacak

CHP MYK bugün saat 13.00'te bir araya geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 13:41
CHP MYK toplantısı başladı: Faik Öztrak basın açıklaması yapacak
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın 13.00'te bir araya geldi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde istediği sonuçları alamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay süreci devam ederken partinin Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) bugün saat 13.00'te bir araya geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, saat 16.00'da basın açıklaması yapacak.

NE OLMUŞTU

CHP’de yeni oluşturulan MYK, ilk iki toplantısını haziran ayı içerisinde gerçekleştirmiş ve kongre süreci başlatılmıştı.

Öte yandan Olağan Kurultay öncesi il ve ilçelerde kongreler de devam ediyor.


Faik Öztrak CHP

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