CHP ankette yine önde götürüyor: Anketten erken seçim çıktı

Yayınlanma: 17.04.2025 - 14:25

Güncelleme: 17.04.2025 - 14:40

Area Araştırma’nın yayımladığı nisan 2025 gündem araştırması anket sonuçları belli oldu. 26 ilde 87 ilçede 2 bin kişi ile yapılan anketler kapsamında yurttaşlar, “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yüzde 28,4 oranında CHP yanıtını verdi.

Yurttaşların yüzde 24,7’si AKP’ye oy vereceğini belirtirken AKP’nin ardından gelen DEM Parti yüzde 7 oy aldı. MHP yüzde 6,1, İYİ Parti yüzde 5,3, Zafer Partisi ise yüzde 3,4 oy alabildi. Yüzde 19’luk bir dilimin kararsız kalması dikkat çekti. Kararsızlar dağıtıldığında CHP’nin oyu 35,0 olurken, CHP’yi yüzde 30,6 oranında oy ile AKP takip etti. AKP’nin arkasında yüzde 8,6 ile DEM Parti, onun arkasında yüzde 7,6 ile MHP yer aldı. İYİ Parti yüzde 6,6 oy alırken, Zafer Partisi de yüzde 4,2 oranında oy topladı.

ANKETTEN ERKEN SEÇİM ÇIKTI

Katılımcılara yöneltilen “Sizce erken seçim olmalı mıdır?” sorusuna, yurttaşların yüzde 54,5’i evet yanıtını verdi.

Yüzde 41,4’lük bir dilim ise erken seçimin olmaması gerektiğini savundu. Ankette, 2023 yılında yapılan genel seçimlerin 2’nci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiğini belirten yurttaşların yüzde 22’sinin erken seçim istemesi dikkat çekti.

“Sizce Türkiye’nin yönetim sistemi ne olmalıdır?” sorusu yöneltilen yurttaşlar, yüzde 54,5 oranla parlamenter sistemi seçti. Yalnızca yüzde 37,7’lik kesimin cumhurbaşkanlığı sistemini seçtiği görülürken, katılımcıların yüzde 58,9’unun mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden memnun olmadığı kaydedildi.

KATILIMCILAR EKONOMİDE AKP’Yİ SINIFTA BIRAKTI

Katılımcılara, “Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 75,8’i AKP iktidarının ekonomi politikalarından memnun olmadığını belirtti. Yalnızca yüzde 20,2’lik dilim, ekonomi politikalarından memnun olduğunu dile getirdi.

YARGIYA GÜVEN SARSILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer birçok siyasetçinin içeride olması, gençlerin yurt genelinde yaptığı protestolardan kaynaklı cezaevlerinde tutulması da anketin sonuçlarını etkiledi.

Katılımcılar, “Türkiye’deki yargı sistemine/ mahkemelere güveniyor musunuz?” sorusuna yüzde 70,1 oranında hayır yanıtını verdi. Katılımcıların yalnızca yüzde 22,5’i güvendiğini söyledi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacakları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunmuş, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan için “umut hakkı”nın da masada olacağını ifade etmişti. Söz konusu ankette umut hakkına ilişkin de soru yöneltildi. “PKK’nın feshedilmesi durumunda, Abdullah Öcalan’ın ‘umut hakkı’ kapsamında hapisten çıkarılmasını nasıl karşılarsınız?” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 78,3’ü olumsuz tepki verdi. Yalnızca yüzde 13,2’lik kesim olumlu bulduğunu belirtti.

‘SİYASİ BİR KARARDIR’

“Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi veya diploma nedeniyle aday olamaması durumunda, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalıdır?” sorusuna yanıt veren yurttaşların yüzde 42,3’ü Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı seçti. Yüzde 11,4’ü CHP lideri Özgür Özel’in adaylığını tercih ederken katılımcıların yüzde 40’ı fikir belirtmedi. İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali kapsamında sorulan soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 63,5’i “Yanlış buluyorum, siyasi bir karardır” dedi. İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına yönelik soruya ise katılımcıların yüzde 52,1’i “Olumsuz, iddialar asılsızdır” yanıtını verdi.