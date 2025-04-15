81 ilde dev anket… CHP birinci, yurttaş İmamoğlu’nu istiyor!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 22:23

Güncelleme: 15.04.2025 - 22:23

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, Nisan ayında 81 ilde 2400 kişiyle kapsamlı bir anket çalışması yaptı.

Söz konusu anketin sonuçlarına göre, Bu Pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiyi destekleyecekleri sorusuna katılımcılar yüzde 36.1 oy oranıyla CHP yanıtını verdi.

AKP’nin ise yüzde 32.5 oranında kaldığı görüldü.

“Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu yapılacak olsa Recep Tayyip Erdoğan’a mı Ekrem İmamoğlu’na mı oy verirsiniz?” sorusunda ankete katılanların yüzde 48’i Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 39 oyda kaldı.

Gazete Pencere'nin aktardığına göre, ankette “Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesi doğru bir karar mıdır?” sorusu yöneltildi. “Hayır doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum” diyenlerin oyu yüzde 58,5 oldu.

“Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise yüzde 57,7 “Doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum” dedi.

“Türkiye iyi mi yoksa kötü mü yönetilmektedir?” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 52.3’ü “Kötü yönetiliyor” yanıtını verdi.

EN BÜYÜK SORUN NE?

“Türkiye’nin en önemli sorunu ne?” sorusuna ankete katılanların yüzde 44.4 ile ekonomik kriz birinci sırada yer alırken “Adaletsizlik” ise yüzde 25.1 ile ikinci sıraya yerleşti.