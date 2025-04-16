Seçim anketleri Selvi'yi memnun etmedi: 'Süreç yanlış yönetildi, mağduriyet algısı oluştu'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 11:04

Güncelleme: 16.04.2025 - 11:04

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, üç araştırma şirketinin seçim anketi sonuçlarına yer verdiği köşe yazısında, İBB'ye yapılan operasyonun seçmene etkisine dikkat çekti ve operasyonun "doğru yönetilememesi"nden yakındı.

Selvi'nin paylaştığı anketlerden Betimar ve Areda-Survey'in açıkladığı sonuçlara göre CHP, AKP'yi geride bırakarak birinci parti oldu.

Buna göre Betimar'ın anketinde CHP yüzde 32.5, AKP yüzde 30.6, Areda-Survey’de CHP yüzde 34.9, AKP yüzde 32.6 çıktı.

AKP'ye yakın İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu GEN-AR'ın anketinde ise AKP'nin oy oranının yüzde 35.8, CHP yüzde 35.6 olduğu görüldü.

'SİYASİ' DİYENLER ÇOĞUNLUKTA

Selvi'nin aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yol açan operasyon, siyasi dengeleri etkiledi.

Genar’ın anketine katılanların yüzde 36.7’si ‘yolsuzluk yaptığına inanmadığını’ söylerken, ‘yolsuzluk yaptığına inanıyorum’ diyenlerin oranı ise yüzde 28.5, ‘dava sonucunu beklemek gerekir’ diyenlerin oranı ise yüzde 25.6 çıkıyor.

Betimar’ın anketine katılanların yüzde 55.8’i ‘siyasi karar’ olarak görürken, yüzde 33.6’sı ‘yargı kararını doğru bulduğunu’ ifade ediyor.

Areda-Survey’in anketine katılanların yüzde 48.1’i Ekrem İmamoğlu’na ‘haksızlık yapıldığına’ inanırken, yüzde 48.2’lik bir kesim ise ‘yolsuzluk olduğuna’ inanıyor.

Ekrem İmamoğlu kararını ‘siyasi bulanların’ oranı yüzde 48.9 çıkarken, ‘hukuki’ diyenlerin oranı yüzde 45.1’de kalıyor.

"SÜREÇ YANLIŞ YÖNETİLDİ"

Anket sonuçlarını değerlendiren Selvi, "İmamoğlu’nun diploması 18 Mart’ta saat 18.00’de iptal edildi. İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk operasyonu ise 19 Mart sabah 06.35’de başladı. Aradaki fark sadece 12.5 saat. Operasyonun üst üste gelmesinin toplumun bir kesiminde sorgulamaya ve İmamoğlu lehine bir mağduriyet algısının oluşmasına neden olduğu anlaşılıyor. Süreçlerin kendisi önemli olduğu kadar süreç yönetimi de önemlidir. Süreç yönetimindeki yanlışlar mağduriyet algısının oluşmasına neden olmuş gibi gözüküyor. İmamoğlu’na yönelik operasyonun bir yolsuzluk, rüşvet ve irtikap olayı olduğunu anlatmakta yetersiz kalındığı anlaşılıyor" değerlendirmesinde bulundu.



