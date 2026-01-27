Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.01.2026 11:05:00
CHP Antalya’dan elektrik tarifelerine tepki: Faturaları yaktılar

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni elektrik tarifesiyle birlikte konut abonelerinin önemli bir bölümünün sabit fiyat tarifesinden çıkarılarak değişken fiyat tarifesine dahil edildiğini belirterek, bu düzenlemenin faturaları ikiye katladığını söyledi.

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) düzenlemesine göre, 2025 yılı toplam elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerinde olan, yıllık toplamda 8 bin liranın üzerinde fatura ödeyen konut aboneleri sabit tarifeden çıkarılarak piyasa takas fiyatının uygulandığı değişken fiyat tarifesine geçirildi.

Bu kapsamda 2025 yılında aylık elektrik faturası 389 lira olan bir abonenin faturası 2026 yılı itibarıyla 871 liraya yükseldi. Zam oranı yüzde 124 olurken, 984 liralık fatura bin 935 liraya yüzde 97, bin 148 liralık fatura ise 2 bin 179 liraya yüzde 90 oranında arttı.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Aykut Kaya, il yöneticileri, ilçe başkanları ve yöneticileri, Kadın Kolları MYK Üyesi Füsun Çevik Karaman, il, ilçe gençlik ve kadın kolları başkan ve yöneticilerinin katılımıyla CK Enerji Akdeniz AŞ önünde basın açıklaması yaptı.

Kamacı, elektrik faturalarına yapılan artışların kabul edilemez olduğunu kaydederek, yapılan düzenlemenin dar ve orta gelirli yurttaşları daha da zor durumda bırakacağını ifade etti. CHP'liler fatura artışını, elektrik faturalarını yakarak protesto etti.

İlgili Konular: #fatura #epdk #elektrik faturası

İlgili Haberler

Elektrik dağıtım şirketleri devletten elektriği alıyor, ödemeyi geç yapıyor: Yolunu bulmuşlar!
Elektrik dağıtım şirketleri devletten elektriği alıyor, ödemeyi geç yapıyor: Yolunu bulmuşlar! Milyarlarca lira kâr eden elektrik dağıtım şirketleri, kamuya ait Elektrik Üretim AŞ’den (EÜAŞ) aldıkları elektriğin parasını geç ödüyor. Sayıştay, EÜAŞ’ın bu nedenle ekstra finansman giderine katlanmak zorunda kaldığına dikkat çekerek yetkilileri uyardı.
Demokrat Mühendisler EMO Ankara Şubesi yönetimine geçmeye hazırlanıyor: Elektrik Mühendisleri Odası, özerk yönetime kavuşacak
Demokrat Mühendisler EMO Ankara Şubesi yönetimine geçmeye hazırlanıyor: Elektrik Mühendisleri Odası, özerk yönetime kavuşacak Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi, genel kurul ve seçimlerle yeni yönetimini belirlemeye hazırlanıyor. Demokrat Mühendisler, Ramazan Pektaş başkanlığındaki "Mavi Liste" ile yönetime aday olduklarını açıkladı. Grup, mevcut yönetimi, şubeyi Cumhur İttifakı'nın vesayetine sokmakla eleştiriyor. Ramazan Pektaş, gazetemiz Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “EMO Ankara Şubesi, üyesinden aldığı güçle toplumun faydası için faaliyet gösterir. Kimseye yaranmak için, birilerine biat etmek amacıyla bulunulan pozisyonun kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Bu yaklaşımımız maalesef tüm gruplar tarafından benimsenmiyor. Hiçbir zaman bir siyasi organ veya partinin uzantısı, sözcüsü olmayız” dedi.
Hatay Defne’de elektrik kesintisi protestosu: 'Bu ayrımcılık niye?'
Hatay Defne’de elektrik kesintisi protestosu: 'Bu ayrımcılık niye?' Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Tavla Mahallesi’nde günlerdir süren elektrik kesintileri mahalle halkının tepkisine neden oldu. Basın açıklaması yapan yurttaşlar, kesintilerin son bulmasını isterken Defne Halk Meclisi üyesi Hizam Hasırcı, yaşananları “ayrımcılık” olarak nitelendirdi.