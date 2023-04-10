CHP Muğla Milletvekili adayı Av. Cumhur Uzun kimdir? Cumhur Uzun kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 17:17

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 17:48

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Muğla milletvekili adaylarından biri de Cumhur Uzun oldu. Cumhur Uzun'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

AV. CUMHUR UZUN KİMDİR?

Av. Cumhur Uzun, 29 Ekim 1963 tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Muğla'nın Yatağan ilçesinde tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu ve 1987 yılında mezuniyetinin ardından, 1988 yılında stajını tamamlayarak, 1989 yılında askerliğini yedek subay olarak Lüleburgaz'da yaptı.

1990 yılında Yatağan'da Muğla Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak kendisine ait avukatlık bürosunda Serbest Avukat olarak çalışmaya başladı.

1990 yılında kayıt olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki üyeliği, Anayasa Mahkemesi'ne Türkiye Barolar Birliği'nden gösterilecek 3 aday arasından seçilmesi için yapılan seçimlerde aday olması nedeniyle o seçim dönemindeki 4 aylık ayrılık dışında kesintisiz bugün halen sürmekte olup, son ikamet değişikliğim nedeniyle Muğla Merkez Menteşe İlçe Başkanlığı'nda yer almaktadır.

1994 tarihinde yapılan seçimlerde CHP'den Yatağan Belediye Meclisi üyeliği görevini ve Meclis'te de Meclis Başkan Vekilliği görevini 1999 yılına kadar sürdürdü. Aynı dönemde zaman zaman Yatağan Belediye Başkan vekilliği görevinde yer aldı.

Yine 1994 ile 1996 tarih aralığında Cumhuriyet Halk Partisi Yatağan İlçe Örgütü'nde İlçe Eğitim Sekreteri olarak görev yaptı.

1991 tarihinden 2019 tarihine kadar CHP’li Yatağan Belediye Başkanlığı'nın sözleşmeli avukatı olarak hizmet verdi.

1992 tarihinden 1999 tarihine kadar da Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yatağan ve Havalisi Şube Başkanlığı'na sözleşmeli avukat olarak hizmet verdi.

2014 yılında yapılan Muğla Barosu seçimlerinde 3 aday arasından Muğla Barosu Başkanlığı'na seçildi. Bu görevini, 2014-2016, 2016-2018, 2018-2020 ve 2020-2022 dönemleri arasında üst üste 4 dönem toplamda 8 yıl sürdürdü.