Yayınlanma: 11.04.2023 - 17:14

Güncelleme: 11.04.2023 - 17:14

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale mitinginin bitime yakın sahnede yanına aldığı Muharrem Erkek'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek kimdir? Muharrem Erkek nereli, kaç yaşında?

Kılıçdaroğlu, mitingin sonunda Enerji ve Altyapı Projelerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcı Ahmet Akın ile Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’i yanına aldı.

Kılıçdaroğlu, “Unutmayın; Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak” diyerek kabinede görev vereceği iki bakanı işaret etti.

CHP kulislerinde Muharrem Erkek’in Adalet Bakanı; Ahmet Akın’ın da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacağı ifade edildi.

MUHARREM ERKEK KİMDİR?

Muharrem Erkek, 31 Ağustos 1969 tarihinde Çanakkale'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Muharrem Erkek, 1994 yılında Çanakkale Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 2000-2002 yılları arasında Çanakkale Barosu'nun yönetim kurulunda görev aldı.

2004-2014 yıllarında Çanakkale Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı ve Belediye Başkanvekilliği görevini de üstlendi. Çanakkalespor ve Çanakkale Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerinde buludu. Çanakkale Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda görev aldı. TBMM 25., 26. ve 27. dönem Çanakkale milletvekilidir. 12 Şubat 2018 tarihinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuk politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. 11 Şubat 2019 tarihinde Genel Sekreter Akif Hamzaçebi'nin istifa etmesi üzerine Genel Sekreter Vekili olarak görevlendirildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.