CHP Atatürk Havalimanı'na gidiyor: Canan Kaftancıoğlu saat verdi!

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:32

AKP tarafından 'millet bahçesi' yapılmak istenen Atatürk Havalimanı'na iş makineleri resmen giriş yaptı. Tepkiler sürerken; CHP'den, pistinin bir bölümü sökülerek hastane yapılan kalanı da sökülmek istenen Atatürk Havalimanı'na ilişkin bir hamle geldi.

SAAT VERİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın saat 11.00’de orada olacağız, doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ocak ayındaki kar yağışı sırasında İstanbul Havalimanı sınıfta kalmış, pistleri kapanmıştı. İstanbul Havalimanı kapalıyken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı İstanbul'a gönderilmiş ama bakanlar İstanbul Havalimanı yerine Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kapatılan Atatürk Havalimanı ile ilgili, “Heba olmasına izin vermeyeceğiz. 2023’ten sonra açacağız” demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı bu açıklamaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti. Zaten oranın kuzey ve güney pistinin millet bahçesi olarak yapılması için işe başlanıyor" şeklinde yanıt vermişti.

İYİ PARTİLİ KIDIK'TAN TEPKİ

Erdoğan'ın Rize-Artvin Havalimanı açılışını yapacağı gün, Atatürk Havalimanı'ndaki son durumu paylaşan İBB İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık, havalimanının yıkılmaya başlanacağını duyurmuştu.

Kıdık, “Niyet belli, zihniyet belli. Dün Katar Emiri Ankara’ya geldi, bugün Rize Havalimanı açılışı var ve bugün aynı zamanda Atatürk Havalimanı'nın yıkılmaya başlandığı gün olacak. Siz milli değil milli değerlerin düşmanısınız. Artık yoruma gerek yok niyetinizi alenen belli ettiniz!” demişti.

"RİZE HAVALİMANI'NI AÇIP..."

Atatürk Havalimanı'ndan kendi çektiği videoyu da paylaşımına ekleyen Kıdık şunları söylemişti:

“Arkamda sıra sıra iş makineleri dizilmiş. Anlaşılan, bir oldu bittiyle yapılan ihale sonrası yıkımına başlanacak. Bugün aynı zamanda Rize Havalimanı açılıyor. Yani, Rize Havalimanı'nı açtıkları günü Atatürk Havalimanı'nı da yıktıkları gün olarak kayıtlara geçmek istiyorlar.”

BAKAN KURUM'DAN 'ATATÜRK HAVALİMANI' PAYLAŞIMI

Son olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Paylaşımında “İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapacağımız Türkiye’nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor” diyen Bakan Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Kurum paylaşımında, “Tamamlandığında Dünya’nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul’un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek. İstanbul’a nefes aldıracak” bilgisini vermişti.

Murat Kurum, “Millet bahçemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelemize güç katacak, İstanbul’un en merkezi afet toplanma alanı olacak” demişti.

Kurum paylaşımını, “İstanbul 85 milyonun bahçesi ile daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz” şeklinde sonlandırmıştı.

İŞ MAKİNELERİ GİRİŞ YAPTI

Öte yandan, Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi için iş makineleri pist alanına giriş yaptı.

"BİR TARİHİ YOK EDEMEZSİNİZ"

İBB İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık, Bakan Kurum'un paylaşımına tepki gösterdi. "Bir tarihi yok edemezsiniz, tarih sizi affetmez" diyen Kıdık, "Ne fidanı sayın bakan, fidanı yakılan, söndüremeyip kül ettiğiniz Marmaris’e, Manavgat’a, Bodrum’a dikin" ifadelerini kullandı.