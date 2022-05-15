Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Atatürk Havalimanı paylaşımı: İş makineleri getirildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını bildirdi. Bakan Kurum, fidan dikim töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti. Atatürk Havalimanı'nda iş makineleri getirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında “İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapacağımız Türkiye’nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor.” diyen Bakan Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
HAVALİMANI YERİNE YEŞİL ALAN
Bakan Kurum paylaşımında, “Tamamlandığında Dünya’nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul’un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek. İstanbul’a nefes aldıracak” bilgisini verdi.
Murat Kurum, “Millet bahçemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelemize güç katacak, İstanbul’un en merkezi afet toplanma alanı olacak” dedi.
Kurum paylaşımını, “İstanbul 85 milyonun bahçesi ile daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz” şeklinde sonlandırdı.
İŞ MAKİNALARI GİRİŞ YAPTI
Öte yanda, Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi için iş makineleri pist alanına giriş yaptı.
"TARİH SİZİ AFFETMEZ"
İBB İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık, Bakan Kurum'un paylaşımına tepki gösterdi.
"Bir tarihi yok edemezsiniz, tarih sizi affetmez" diyen Kıdık, "Ne fidanı sayın bakan, fidanı yakılan, söndüremeyip kül ettiğiniz Marmaris’e, Manavgat’a, Bodrum’a dikin" ifadelerini kullandı.
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