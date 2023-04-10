CHP Aydın Milletvekili adayı Av. Bülent Tezcan kimdir? Bülent Tezcan kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 16:32

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 16:32

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Aydın milletvekili adaylarından biri de Bülent Tezcan oldu. Bülent Tezcan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

AV. BÜLENT TEZCAN KİMDİR?

Av. Bülent Tezcan, 18 Mayıs 1965'te Samsun Havza'da doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Aydın Kuşadası’nda serbest avukatlık yaptı. Çok sayıda demokratik kitle örgütünde üye ve yönetici konumlarında çalıştı.

1996 – 2003 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak Temel Hukuk ve Turizm Hukuku dersleri verdi.

1999 - 2002 yılları arasında 3 yıl Kuşadası İlçe Başkanlığı, 2003 -2007 yılları arasında 4 yıl Aydın İl Başkanlığı görevlerini sürdürdü. 24. 25 .26 ve 27 dönemlerde Aydın Milletvekili seçildi.

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (Temmuz 2012 - Şubat 2018) , Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (Şubat 2018 - Ağustos 2018 ) , Parti Sözcülüğü (Mayıs 2017 – Ağustos 2018) görevlerini yürüttü.

TBMM ‘de Anayasa Komisyon üyeliğini sürdüren Tezcan, Yurt Dışı Örgütlenmeler Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

ÖZEL YAŞAMI

Av. Bülent Tezcan, evli ve iki çocuk babasıdır.



