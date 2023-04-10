CHP Rize Milletvekili adayı Tahsin Ocaklı kimdir? Tahsin Ocaklı kaç yaşında, nereli?

Tahsin Ocaklı CHP Rize Milletvekili adayı oldu. Peki, CHP Rize Milletvekili adayı Tahsin Ocaklı kimdir? Tahsin Ocaklı kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 16:29
CHP Rize Milletvekili adayı Tahsin Ocaklı kimdir? Tahsin Ocaklı kaç yaşında, nereli?
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Rize milletvekili adaylarından biri de Tahsin Ocaklı oldu. Tahsin Ocaklı'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

TAHSİN OCAKLI KİMDİR?

Tahsin Ocaklı, Rize’nin Ardeşen İlçesinde doğdu. İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümü mezunudur. Uzun yıllar İstanbul’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Tahsin Ocaklı, 2004 ve 2014 yıllarında Ardeşen Belediye Başkan adayı oldu. Ocaklı, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu.

ÖZEL YAŞAMI

Tahsin Ocaklı, evli ve iki çocuk babasıdır.



Tahsin Ocaklı milletvekili adayı CHP Rize

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