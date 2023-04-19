CHP Aydın milletvekili adayları kim? 2023 CHP Aydın milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Aydın milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Aydın milletvekili adayları kim? CHP Aydın milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 19:56
CHP Aydın milletvekili adayları kim? 2023 CHP Aydın milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Aydın milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Aydın milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Aydın milletvekili adayları kim? CHP Aydın milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Aydın milletvekili adayları tam listesi...

CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Bülent Tezcan


2. HüseyinYıldız


3. Süleyman Bülbül


4. Evrim Karakoz


5. Nilüfer Ünüvar


6. Gamze Yolcu Metin


7. Ziya Yılmaz


8. Nebahat Oskay Ürün



CHP Seçim milletvekili adayı aydın

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