İstanbul 2. Bölge ilçeleri hangileri? İstanbul 2. Bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP, TİP İstanbul milletvekili adayları...
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İstanbul milletvekilleri listesi yayımlandı. Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. İstanbul'da 3 seçim bölgesi bulunuyor. İstanbul 2. Bölge ilçeleri hangileri? İstanbul 2. Bölge'den kaç milletvekili adayı çıkıyor?
2021 Nüfus Sayımı sonuçları baz alınarak yapılan tespitler sonucunda İstanbul 15.840.900'lük nüfusuyla 98 milletvekili çıkarabilmektedir. Bir milletvekiline ise 161.642 nüfus düşmektedir.
İSTANBUL 2. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?
Bayrampaşa
Gaziosmanpaşa
Beşiktaş
Kâğıthane
Beyoğlu
Sarıyer
Esenler
Sultangazi
Eyüpsultan
Şişli
Fatih
Zeytinburnu
İSTANBUL 2. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
İstanbul 2. Seçim Bölgesi toplam nüfusu 4.353.737 kişi iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 27, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 161.250 kişidir.
İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AKP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SÜLEYMAN SOYLU
HALİT YEREBAKAN
RABİA KALENDER İLHAN
MEHMET ÖNDER AKSAKAL
MUSTAFA DEMİR
İSMAİL EMRAH KARAYEL
ZAFER SIRAKAYA
BÜŞRA PAKER
SEVAN SIVACIOĞLU
DERYA AYAYDIN
ADEM YILDIRIM
SENA NUR ÇELİK
AHMET BİLAL KIYMAZ
HÜSEYİN EROĞLU
ENES EMİNOĞLU
AHMET HAMDİ ÇAMLI
EMRE USTAOSMANOĞLU
ŞEVKİ ŞAR
CAHİT ALTUNAY
ÖMER FUAT GÜNDAY
ORHAN NARİN
SELÇUK KAR
KEMAL OĞUZ KIDİL
FERŞAT YILDIRIM
ECRİN NAZLI İNAN
NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU
BEŞİR AÇIKÇA
CHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NAMIK TAN
YUNUS EMRE
GÖKHAN ZEYBEK
ENİS BERBEROĞLU
MUSTAFA KAYA
YÜKSEL MANSUR KILINÇ
İHSAN MESİH ŞAHİN
EVRİM RIZVANOĞLU
BERNA SUKAS
FUAT YILDIRIM
ONUR AYDIN
IŞIK ÖĞÜTÇÜ
SONER ÖZİMER
MEHMET ALİ YÜKSEL
ŞABAN KARAASLAN
ELMAS ARUZ
MHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CELAL ADAN
CEMAL ÇETİN
FERHAT ÇAKIROĞLU
NUR TUBAAKTAY
NİYAZİ PAKSOY
BİROL GÜR
YÜKSEL KALECİ
GÜLLÜ YENER
MAHMUT YALÇIN
TUĞRUL GÖK
AYHAN ARAS
FEİME AKINCI
NEVRA İMAMOĞLU
MEHMET ÇETİN
RECEP YAVAŞ
ALİ ATABEYOĞLU
ERHAN ÜSTÜNBAŞ
SERKAN BÜYÜK
MURAT SANCAK
ERKAN ÖZÇELİK
CANER ÖNER
BEYDA NUR AYÇETİN
FERDA KAPUCUOĞLU
NECDET ÖZTÜRK
SERDAR DOYURAN
ALİCAN ERDOĞAN
CELAL DENİZ
İYİ PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
SALİM ENSARİOĞLU
BAHATTİN BAHADIR ERDEM
ECE GÜNER
HATİCE CEREN YILMAZ
HATİCE KAYALI
MÜJDAT ÖZTÜRK
MUSTAFA YAZICI
ABDULLAH ŞALCI
ALİ ÇELİK
FİSUN MEHLİKA TOCA
İSMET KOÇAK
ALİ AKGÜN
ERİŞ CESUR
BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
ERHAN ÖZKAN
BİLAL UZUN
GÖKHAN KARGI
HASAN HOŞBEN
RAİF GÜLER
ASLIHAN ELİBOL
YILMAZ DAĞDELEN
MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER
NAZLI ASPAY ŞENER
AFFAN MAHMUT KEÇECİ
ARZU BAŞKAN
ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ
MEMLEKET PARTİSİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NURDAN ŞAHİN DEMİRBAĞ
MEHMET LEVENT KAZANCIOĞLU
EMRE BERK HACIGÜZELLER
AZİZ AYKUT DEMİRAY
HASAN İPEK
UFKUN DOĞAN
SEDA BAYDERE
HÜLYA KOBANERİ
SANEM EYİGÜN MANAV
TÜLAY DOĞAN
YILDIRAY GENÇ
MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK
İSA METİN
MELİS AKTAŞ
ŞENER ŞEREN
ERSİN KOÇHAN
MUSA ÖZDEMİR
YUSUF KARATAŞ
AYDIN KARA
MESUT TANDOĞAN
UĞUR ÇİMEN
MUHAMMED ÖMER PAMUK
BURAKCAN YILMAZ
BURKAY ÖNCEL
ERDEN YASİN BOYACI
BURHAN EREN PARLAKYILDIZ
DOĞUKAN BABACAN
TİP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET ŞIK
MISRA ÖZ
ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI
KORAY DOĞAN URBAR
YILMAZ ASLANTÜRK
ŞERİF ÖZGÜR URFA
FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR
ATAKAN ÖZSOY
ENES KARAKAŞ
EVİN DOĞU
SENNUR SIRBUDAK
NACİYE BABALIK
BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL
METİN AKIN
EMRAH YALÇIN
ELİF DAMLA İLGİN
HASAN HÜSEYİN ŞENSES
BAHA AYDIN
MEHMET KÖKSAL
TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU
KAYACAN ÇENGEL
OZAN ERBAŞ
CAN YILMAZ KAYA
DERSİM ŞAN GENÇ
EREN IŞIKBAŞ
MERTCAN İLGÖZ
HASAN KARAYİĞİT
YEŞİL SOL PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CENGİZ ÇİÇEK
ÖZGÜL SAKİ
HASAN KAYA CEMAL
ONUR HAMZAOĞLU
KAMİLE KANDAL
HIDIR KARADAŞ
DİLŞAT CANBAZ KAYA
ERDAL DOĞAN
AYŞEN AKSOY
AHMET SAYMADİ
MENEKŞE KIZILDERE
CELAL ALPHAN
HAZAN İLİK
SERVET GÜZEL
BERFİN POLAT
MUSTAFA ÖZTÜRK
ŞADİ ÖZDEMİR
MEHMET TİMURTAŞ
NURAY ONUK
ABDURRAHMAN ÖZTÜRK
GÜNER BASUT
GÖKHAN ÇETİN
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