İstanbul 2. Bölge ilçeleri hangileri? İstanbul 2. Bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP, TİP İstanbul milletvekili adayları...

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İstanbul milletvekilleri listesi yayımlandı. Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. İstanbul'da 3 seçim bölgesi bulunuyor. İstanbul 2. Bölge ilçeleri hangileri? İstanbul 2. Bölge'den kaç milletvekili adayı çıkıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 19:33
İstanbul 2. Bölge ilçeleri hangileri? İstanbul 2. Bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP, TİP İstanbul milletvekili adayları...
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2021 Nüfus Sayımı sonuçları baz alınarak yapılan tespitler sonucunda İstanbul 15.840.900'lük nüfusuyla 98 milletvekili çıkarabilmektedir. Bir milletvekiline ise 161.642 nüfus düşmektedir.

İSTANBUL 2. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?

Bayrampaşa

Gaziosmanpaşa

Beşiktaş

Kâğıthane

Beyoğlu

Sarıyer

Esenler

Sultangazi

Eyüpsultan

Şişli

Fatih

Zeytinburnu

İSTANBUL 2. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

İstanbul 2. Seçim Bölgesi toplam nüfusu 4.353.737 kişi iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 27, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 161.250 kişidir.

İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AKP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SÜLEYMAN SOYLU

HALİT YEREBAKAN

RABİA KALENDER İLHAN

MEHMET ÖNDER AKSAKAL

MUSTAFA DEMİR

İSMAİL EMRAH KARAYEL

ZAFER SIRAKAYA

BÜŞRA PAKER

SEVAN SIVACIOĞLU

DERYA AYAYDIN

ADEM YILDIRIM

SENA NUR ÇELİK

AHMET BİLAL KIYMAZ

HÜSEYİN EROĞLU

ENES EMİNOĞLU

AHMET HAMDİ ÇAMLI

EMRE USTAOSMANOĞLU

ŞEVKİ ŞAR

CAHİT ALTUNAY

ÖMER FUAT GÜNDAY

ORHAN NARİN

SELÇUK KAR

KEMAL OĞUZ KIDİL

FERŞAT YILDIRIM

ECRİN NAZLI İNAN

NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU

BEŞİR AÇIKÇA

CHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NAMIK TAN

YUNUS EMRE

GÖKHAN ZEYBEK

 ENİS BERBEROĞLU

 MUSTAFA KAYA 

YÜKSEL MANSUR KILINÇ

İHSAN MESİH ŞAHİN 

EVRİM RIZVANOĞLU 

BERNA SUKAS

FUAT YILDIRIM

ONUR AYDIN

IŞIK ÖĞÜTÇÜ

SONER ÖZİMER

MEHMET ALİ YÜKSEL

ŞABAN KARAASLAN

ELMAS ARUZ

MHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CELAL ADAN

CEMAL ÇETİN

FERHAT ÇAKIROĞLU

NUR TUBAAKTAY

NİYAZİ PAKSOY

BİROL GÜR

YÜKSEL KALECİ

GÜLLÜ YENER

MAHMUT YALÇIN

TUĞRUL GÖK

AYHAN ARAS

FEİME AKINCI

NEVRA İMAMOĞLU

MEHMET ÇETİN

RECEP YAVAŞ

ALİ ATABEYOĞLU

ERHAN ÜSTÜNBAŞ

SERKAN BÜYÜK

MURAT SANCAK

ERKAN ÖZÇELİK

CANER ÖNER

BEYDA NUR AYÇETİN

FERDA KAPUCUOĞLU

NECDET ÖZTÜRK

SERDAR DOYURAN

ALİCAN ERDOĞAN

CELAL DENİZ

İYİ PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU

SALİM ENSARİOĞLU

BAHATTİN BAHADIR ERDEM

ECE GÜNER

HATİCE CEREN YILMAZ

HATİCE KAYALI

MÜJDAT ÖZTÜRK

MUSTAFA YAZICI

ABDULLAH ŞALCI

ALİ ÇELİK

FİSUN MEHLİKA TOCA

İSMET KOÇAK

ALİ AKGÜN

ERİŞ CESUR

BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI

ERHAN ÖZKAN

BİLAL UZUN

GÖKHAN KARGI

HASAN HOŞBEN

RAİF GÜLER

ASLIHAN ELİBOL

YILMAZ DAĞDELEN

MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER

NAZLI ASPAY ŞENER

AFFAN MAHMUT KEÇECİ

ARZU BAŞKAN

ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ

MEMLEKET PARTİSİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NURDAN ŞAHİN DEMİRBAĞ

MEHMET LEVENT KAZANCIOĞLU

EMRE BERK HACIGÜZELLER

AZİZ AYKUT DEMİRAY

HASAN İPEK

UFKUN DOĞAN

SEDA BAYDERE

HÜLYA KOBANERİ

SANEM EYİGÜN MANAV

TÜLAY DOĞAN

YILDIRAY GENÇ

MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK

İSA METİN

MELİS AKTAŞ

ŞENER ŞEREN

ERSİN KOÇHAN

 MUSA ÖZDEMİR

 YUSUF KARATAŞ

 AYDIN KARA

 MESUT TANDOĞAN

UĞUR ÇİMEN

 MUHAMMED ÖMER PAMUK

 BURAKCAN YILMAZ

 BURKAY ÖNCEL

 ERDEN YASİN BOYACI

 BURHAN EREN PARLAKYILDIZ

 DOĞUKAN BABACAN

TİP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET ŞIK

 MISRA ÖZ

 ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI

 KORAY DOĞAN URBAR

 YILMAZ ASLANTÜRK

 ŞERİF ÖZGÜR URFA

 FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR

 ATAKAN ÖZSOY

 ENES KARAKAŞ

  EVİN DOĞU

 SENNUR SIRBUDAK

 NACİYE BABALIK

 BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL

 METİN AKIN

 EMRAH YALÇIN

 ELİF DAMLA İLGİN

 HASAN HÜSEYİN ŞENSES

 BAHA AYDIN

 MEHMET KÖKSAL

 TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU

 KAYACAN ÇENGEL

 OZAN ERBAŞ

 CAN YILMAZ KAYA

 DERSİM ŞAN GENÇ

 EREN IŞIKBAŞ

 MERTCAN İLGÖZ

 HASAN KARAYİĞİT

YEŞİL SOL PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CENGİZ ÇİÇEK

ÖZGÜL SAKİ

HASAN KAYA CEMAL

ONUR HAMZAOĞLU

KAMİLE KANDAL

HIDIR KARADAŞ

DİLŞAT CANBAZ KAYA

ERDAL DOĞAN

AYŞEN AKSOY

AHMET SAYMADİ

 MENEKŞE KIZILDERE

CELAL ALPHAN

HAZAN İLİK

SERVET GÜZEL

 BERFİN POLAT

 MUSTAFA ÖZTÜRK

ŞADİ ÖZDEMİR

MEHMET TİMURTAŞ

NURAY ONUK

 ABDURRAHMAN ÖZTÜRK

 GÜNER BASUT

GÖKHAN ÇETİN




İstanbul 2023 seçimleri Milletvekili

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