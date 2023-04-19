İstanbul 1. Bölge ilçeleri hangileri? İstanbul 1. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP, TİP İstanbul milletvekili adayları...
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İstanbul milletvekilleri listesi yayımlandı. Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. İstanbul'da 3 seçim bölgesi bulunuyor. İstanbul 1. Bölge ilçeleri hangileri? İstanbul 1. Bölge'den kaç milletvekili adayı çıkıyor?
2021 Nüfus Sayımı sonuçları baz alınarak yapılan tespitler sonucunda İstanbul 15.840.900'lük nüfusuyla 98 milletvekili çıkarabilmektedir. Bir milletvekiline ise 161.642 nüfus düşmektedir.
İSTANBUL 1. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?
Adalar
Pendik
Ataşehir
Sancaktepe
Beykoz
Sultanbeyli
Çekmeköy
Şile
Kadıköy
Tuzla
Kartal
Ümraniye
Maltepe
Üsküdar
İSTANBUL 1. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
İstanbul 1. Bölgenin toplam nüfusu 5.616.577 iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 35, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 160.474 kişidir.
İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AKP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MURAT KURUM
ERKAN KANDEMİR
HASAN TURAN
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
HULUSİ ŞENTÜRK
MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
TUĞBA IŞIK ERCAN
İSMAİL ERDEM
YAHYA ÇELİK
BEHİYE EKER
SERKAN BAYRAM
ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
AZMİ EKİNCİ
NURETTİN ALAN
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
LEMAN YENİGÜN
ESMA ERSİN
UMUT ARMAN SONAY
ALİ SEVİNÇ
MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU
RÜSTEM KABİL
ALİ YAZLI
AYDOĞAN AHIAKIN
ZEYNETTİN AYDIN
CEMAL DONAT
EBRU SARACOĞLU
AYŞEGÜL ESRA ATİK
FATİH ÖGÜN
ZEYNEP BAYIR
MURAT AÇIK
VELİ ARSLAN
YUNUS FIRAT AYDIN
MUSTAFA NAİM YAĞCI
FURKAN GÖKGÖZ
NURETTİN ALAGÖZ
CHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
OĞUZ KAAN SALICI
GAMZE AKKUŞ İLGEZDI
FETHİ AÇIKEL
GÖKHAN GÜNAYDIN
BİROL AYDIN
AHMET ERSAGUN YÜCEL
ELİF ESEN
HASAN KARAL
CEMAL ENGİNYURT
SELİM TEMURCU
ALİ GÖKÇEK
SUAT ÖZÇAĞDAŞ
DOĞAN ÇAKMAK
ÖZCAN BARIPOĞLU
SEVGİ KILIÇ
OLGUN ÇELİK
MHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
EDİP SEMİH YALÇIN
İZZET ULVİ YÖNTER
MEMET BÜLENT KARATAŞ
NEVZAT ÜNLÜTÜRK
MURAT ŞAHİN
ŞAHİN GÜRZ
FADİME ERSOY DURSUN
BÜŞRA DÜZGÜN KAYA
HİLAL DİLBER
AFŞİN BİRBEN
İREM ÇELİK
ERDEM DOĞRUER
YİĞİT EMRE ALTUN
FATİH ERYILMAZ
FEVZİYE HASASU
BAYRAM BİNİCİ
AYSUN TURGUT BEŞOLUK
CAN ILDIRI
GÖKSAL BEŞKAYA
FİKRİ AY
İLKER ÇAKIROĞLU
YUNUS EMRE DURMUŞ
ŞENEL USTABAŞI
GÖKMEN KAYIKÇI
CEMAL ALTUNHAN
FATİH KAYA
MAHMUT COŞKUN
MURAT CAN AYDIN
SERDAR BIYIKOĞLU
MÜCAHİT GÜNGÖR
MUSTAFA YETER
HALİL İBRAHİM UZ
SUAT ALTUNKAYNAK
UMUT AKBULUT
OKAN ERTORUN
İSTANBUL 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?
NİMET ÖZDEMİR
BURAK AKBURAK
MUSTAFA CİHAN PAÇACI
BAVER MİROĞLU
DURSUN ÇOLAK
TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
ALİ COŞKUN
EMİNE KÜÇÜKALİ
RAŞİT EMİR SÜER
MURAT KARAMAN
VEDAT BAYRAM
YÜCEL COŞKUN
OĞUZHAN HASAR
HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU
CEVAT SARAÇ
YÜCEL AYDIN
MERAL ALEMDAR
AHMET ÇELEBİ
AHMET SELÇUK CAN
İHSAN ÖNDER ALBAYRAK
AYSEL KIRALİ
HÜLYA ARICI
UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ
BARIŞ TAVLAŞOĞLU
KADİR KÜRŞAT ARSLAN
BÜLENT ASLAN
.RAMAZAN UĞURAL
.MEHMET ERİŞEN
ARİF TEVETOĞLU
AYŞE KIRAÇ
ERDAL DEMİR
SEDAT GÜRKAN
SEVİM DEMİR
CELAL MAHMUT SOLAK
NAZLI YURDUSEVEN
İSTANBUL 1. BÖLGE YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?
SIRRI SÜREYYA ÖNDER
KEZİBAN KONUKCU KOK
HAKAN ÖZTÜRK
TURGUT ÖKER
DERSİM DAĞ
ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN
ABDULCEBAR BARIŞ
TUNCAY GÖKÇE
ERDAL GÜZEL
PERVİN TUNBUL
AYHAN ERGENÇ
ÇİĞDEM BEKİROĞLU SADİOĞLU
DEVRİM ŞİMŞEK
BURCU AYYILDIZ
BEKİR KIRICI
SILA ÖZTÜRK
HÜSNÜ ALKAN
ÖZGÜL BİNGÖL
ALAETTİN ALTINTAŞ
NİLAY KUŞ
CEVRİYE AYDIN
ALİ ŞENGÜL
ZEKİNE TÜRKERİ
İSHAK KARAKAŞ
AYŞE TEPE DOĞAN
ALİ DOĞAN
AYTEN BİNGÖL
REŞİT KÖÇEROĞLU
ROZERİN KAYA
NEFİSE AKSOY
YILMAZ CESUR
YAĞMUR KAVAK
İSTANBUL 1. BÖLGE TİP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?
SALİHA SERA KADIGİL
ANIL DENİZCİ
ALİ RONAY
FATMA KARABULUT
SEDAT DUREL
TAYFUN BUDAK
DİDEM DOĞAN AYDEDİM
ASUMAN FAZLIOĞLU
ERDİNÇ MEHMETOĞLU
ARİF ÖZDEMİR
MAHBİP DİLEK
ÇAĞLAR ÇAĞLI
FİLİZ KILIÇ
FOTİ BENLİSOY
HARUN GÖKTEPE
MİZGİN ÖZMEN
BÜLENT YÜKSEL
ALİ İZZET ETİ
FIRAT ÇOBAN
GÖKÇE USTA
EYLEM PINAR
GÖRKEM DURU
ZEYNEP DEMİREL
OKTAY RAİF EVRENSEL
MEHMET KILIÇ
MEHMET ACAR
EZGİ CEREN IŞIK
ESİN AYDIN KAYA
GÜNER YENER
NURDAN ÜNVER
HAKAN BİLGEHAN
ESMA KARA
EMİRHAN TURAN
CENK VERDİ
UTKU URAZ AYDIN
İSTANBUL 1. BÖLGE MEMLEKET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?
OSMAN SERKAN İLERİ
MUHAMMED ALİ ACAR
ATİLLA AYTAÇ
MAHMUT ZEKİ ÇAKIR
SEMRA YILDIZ
ADEM GENÇ
NİHAT YILDIRIM
ÖMER AKALIN
AZİZ İPEKÇİ
SEDEF ADIGÜZEL
HASAN TAVUSBAY
BİNALİ KARAMAN
MİNE DURAL
MURAT DAL
ZUHAL GÜLİSKİN
ENVER YAVUZ
ZEYNEL BOZKURT
OKTAY KUZUĞ
EYÜP KANTAR
AHMET DUHAN AKHALİ
EGEMEN DOĞUKAN DURSUN
ÖZGÜR ARKUN
BİRGÜL YILDIRIM
MUSTAFA NİZAM DOĞRU
AHMET ÖZBEK
KAĞAN TANGÖR
ORHANCAN SUBAŞI
SELÇUK DEDE
ALPASLAN ÇABUK
BEKİR YILDIRIM
ZUHAL ÜÇAL
LALE ÖZEL
MUHAMMET ALİ ABAY
UMUT NAZLI
BARAN ÇİFTÇİ
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