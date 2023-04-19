İstanbul 1. Bölge ilçeleri hangileri? İstanbul 1. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP, TİP İstanbul milletvekili adayları...

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İstanbul milletvekilleri listesi yayımlandı. Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. İstanbul'da 3 seçim bölgesi bulunuyor. İstanbul 1. Bölge ilçeleri hangileri? İstanbul 1. Bölge'den kaç milletvekili adayı çıkıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 19:05
İstanbul 1. Bölge ilçeleri hangileri? İstanbul 1. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP, TİP İstanbul milletvekili adayları...
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2021 Nüfus Sayımı sonuçları baz alınarak yapılan tespitler sonucunda İstanbul 15.840.900'lük nüfusuyla 98 milletvekili çıkarabilmektedir. Bir milletvekiline ise 161.642 nüfus düşmektedir.

İSTANBUL 1. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?

Adalar

Pendik

Ataşehir

Sancaktepe

Beykoz

Sultanbeyli

Çekmeköy

Şile

Kadıköy

Tuzla

Kartal

Ümraniye

Maltepe 

Üsküdar

İSTANBUL 1. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

İstanbul 1. Bölgenin  toplam nüfusu 5.616.577 iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 35, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 160.474 kişidir. 

İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AKP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MURAT KURUM

ERKAN KANDEMİR

HASAN TURAN

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

HULUSİ ŞENTÜRK

MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU

TUĞBA IŞIK ERCAN

İSMAİL ERDEM

YAHYA ÇELİK

BEHİYE EKER

SERKAN BAYRAM

ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK

AZMİ EKİNCİ

NURETTİN ALAN

FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

LEMAN YENİGÜN

ESMA ERSİN

UMUT ARMAN SONAY

ALİ SEVİNÇ

MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU

RÜSTEM KABİL

ALİ YAZLI

AYDOĞAN AHIAKIN

ZEYNETTİN AYDIN

CEMAL DONAT

EBRU SARACOĞLU

AYŞEGÜL ESRA ATİK

FATİH ÖGÜN

ZEYNEP BAYIR

MURAT AÇIK

VELİ ARSLAN

YUNUS FIRAT AYDIN

MUSTAFA NAİM YAĞCI

FURKAN GÖKGÖZ

NURETTİN ALAGÖZ

CHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

OĞUZ KAAN SALICI

GAMZE AKKUŞ İLGEZDI

FETHİ AÇIKEL

GÖKHAN GÜNAYDIN

BİROL AYDIN 

AHMET ERSAGUN YÜCEL

ELİF ESEN 

HASAN KARAL 

CEMAL ENGİNYURT 

SELİM TEMURCU 

ALİ GÖKÇEK

SUAT ÖZÇAĞDAŞ

DOĞAN ÇAKMAK

ÖZCAN BARIPOĞLU

SEVGİ KILIÇ

OLGUN ÇELİK

MHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EDİP SEMİH YALÇIN

İZZET ULVİ YÖNTER

MEMET BÜLENT KARATAŞ

NEVZAT ÜNLÜTÜRK

MURAT ŞAHİN

ŞAHİN GÜRZ

 FADİME ERSOY DURSUN

BÜŞRA DÜZGÜN KAYA

 HİLAL DİLBER

AFŞİN BİRBEN

İREM ÇELİK

 ERDEM DOĞRUER

YİĞİT EMRE ALTUN

FATİH ERYILMAZ

FEVZİYE HASASU

BAYRAM BİNİCİ

AYSUN TURGUT BEŞOLUK

CAN ILDIRI

GÖKSAL BEŞKAYA

FİKRİ AY

İLKER ÇAKIROĞLU

YUNUS EMRE DURMUŞ

ŞENEL USTABAŞI

GÖKMEN KAYIKÇI

CEMAL ALTUNHAN

FATİH KAYA

MAHMUT COŞKUN

MURAT CAN AYDIN

SERDAR BIYIKOĞLU

MÜCAHİT GÜNGÖR

MUSTAFA YETER

HALİL İBRAHİM UZ

SUAT ALTUNKAYNAK

UMUT AKBULUT

OKAN ERTORUN

İSTANBUL 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

NİMET ÖZDEMİR

BURAK AKBURAK

MUSTAFA CİHAN PAÇACI

BAVER MİROĞLU

DURSUN ÇOLAK

TAHA ORHUN ERTÜRKMEN

ALİ COŞKUN

EMİNE KÜÇÜKALİ

RAŞİT EMİR SÜER

MURAT KARAMAN

VEDAT BAYRAM

YÜCEL COŞKUN

OĞUZHAN HASAR

HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU

CEVAT SARAÇ

YÜCEL AYDIN

MERAL ALEMDAR

AHMET ÇELEBİ

AHMET SELÇUK CAN

İHSAN ÖNDER ALBAYRAK

AYSEL KIRALİ

HÜLYA ARICI

UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ

BARIŞ TAVLAŞOĞLU

KADİR KÜRŞAT ARSLAN

BÜLENT ASLAN

.RAMAZAN UĞURAL

.MEHMET ERİŞEN

ARİF TEVETOĞLU

AYŞE KIRAÇ

ERDAL DEMİR

SEDAT GÜRKAN

SEVİM DEMİR

CELAL MAHMUT SOLAK

NAZLI YURDUSEVEN

İSTANBUL 1. BÖLGE YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER

KEZİBAN KONUKCU KOK

HAKAN ÖZTÜRK

TURGUT ÖKER

DERSİM DAĞ

ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN

ABDULCEBAR BARIŞ

TUNCAY GÖKÇE

ERDAL GÜZEL

PERVİN TUNBUL

AYHAN ERGENÇ

ÇİĞDEM BEKİROĞLU SADİOĞLU

DEVRİM ŞİMŞEK

BURCU AYYILDIZ

BEKİR KIRICI

SILA ÖZTÜRK

HÜSNÜ ALKAN

ÖZGÜL BİNGÖL

ALAETTİN ALTINTAŞ

NİLAY KUŞ

CEVRİYE AYDIN

ALİ ŞENGÜL

ZEKİNE TÜRKERİ

İSHAK KARAKAŞ

AYŞE TEPE DOĞAN

ALİ DOĞAN

AYTEN BİNGÖL

REŞİT KÖÇEROĞLU

ROZERİN KAYA

NEFİSE AKSOY

YILMAZ CESUR

YAĞMUR KAVAK

İSTANBUL 1. BÖLGE TİP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

SALİHA SERA KADIGİL

ANIL DENİZCİ

ALİ RONAY

FATMA KARABULUT

SEDAT DUREL

TAYFUN BUDAK

DİDEM DOĞAN AYDEDİM

 ASUMAN FAZLIOĞLU

 ERDİNÇ MEHMETOĞLU

 ARİF ÖZDEMİR

 MAHBİP DİLEK

  ÇAĞLAR ÇAĞLI

 FİLİZ KILIÇ

 FOTİ BENLİSOY

 HARUN GÖKTEPE

 MİZGİN ÖZMEN

BÜLENT YÜKSEL

 ALİ İZZET ETİ

 FIRAT ÇOBAN

 GÖKÇE USTA

  EYLEM PINAR

 GÖRKEM DURU

ZEYNEP DEMİREL

 OKTAY RAİF EVRENSEL

 MEHMET KILIÇ

 MEHMET ACAR

  EZGİ CEREN IŞIK

 ESİN AYDIN KAYA

 GÜNER YENER

 NURDAN ÜNVER

 HAKAN BİLGEHAN

 ESMA KARA

 EMİRHAN TURAN

 CENK VERDİ

  UTKU URAZ AYDIN

İSTANBUL 1. BÖLGE MEMLEKET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

OSMAN SERKAN İLERİ

MUHAMMED ALİ ACAR

ATİLLA AYTAÇ

MAHMUT ZEKİ ÇAKIR

SEMRA YILDIZ

ADEM GENÇ

NİHAT YILDIRIM

ÖMER AKALIN

AZİZ İPEKÇİ

SEDEF ADIGÜZEL

HASAN TAVUSBAY

BİNALİ KARAMAN

MİNE DURAL

MURAT DAL

ZUHAL GÜLİSKİN

ENVER YAVUZ

ZEYNEL BOZKURT

OKTAY KUZUĞ

EYÜP KANTAR

AHMET DUHAN AKHALİ

EGEMEN DOĞUKAN DURSUN

ÖZGÜR ARKUN

BİRGÜL YILDIRIM

MUSTAFA NİZAM DOĞRU

AHMET ÖZBEK

KAĞAN TANGÖR

ORHANCAN SUBAŞI

SELÇUK DEDE

ALPASLAN ÇABUK

BEKİR YILDIRIM

ZUHAL ÜÇAL

LALE ÖZEL

MUHAMMET ALİ ABAY

UMUT NAZLI

BARAN ÇİFTÇİ


14 Mayıs Milletvekili İstanbul

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