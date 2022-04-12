Erdoğan’a hakaret soruşturması sonrası yapılan basın açıklamasına Erdoğan’a hakaret soruşturması!

12 Nisan 2022 Salı, 10:17

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe hakkında, ‘1500 yıllık İslam Tarihinin Ümmete en fazla kötülük edeni’ başlıklı yazısında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermişti.

İfadenin ardından Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapan HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yeniden soruşturma açıldı. Efe, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ifadeye çağrıldı. Nurullah Ankut Efe avukatları; Pınar Akbina, Fettah Ayhan Erkan ve Ali Serdar Çıngı ile birlikte İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğüne ifadeye gitti.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BAŞINA ÇÖKMÜŞ DURUMDALAR"

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe ifadesinde “Anayasanın 101. maddesine göre ‘Türkiye’de bir kişinin Cumhurbaşkanı olabilmesi için lisans mezunu olması gerekir’ şartı vardır. Ancak şuan resmi belgede sahtecilik suçu işleyerek buradan hareketle nitelikli dolandırıcılık suçu işleyerek kendisini Cumhurbaşkanı yaptırmış kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin başına avenesi ile birlikte çökmüş durumdalar” diye konuştu.

"AKP’GİLLER’İN YAPTIKLARI HİÇBİR İŞ KANUNA UYGUN DEĞİLDİR"

“Binbir suça batmış kanun dışı organize suç örgütü var. Türkiye’nin tepesine çökmüş onunla mücadele ediyoruz” sözünden dolayı soruşturma açıldığını anımsatan Efe, “Sözümdeki suç örgütünden kastım AKP iktidarıdır. Şimdi bu eski milletvekillerini, eski belediye başkanlarını, eski yandaşlarını, eski il başkanlarını kamu kurumlarını yönetimine yerleştiriyor. Türk Hava Yollarının yönetimine sadece Kartal İmam Hatip Lisesi çıkışlı sırf Bilal Erdoğan’ın arkadaşı olduğundan 80 kişi atanıyor. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları gibi devletin önemli kurumlarının tepesine hep yandaşlar yönetici olarak atanıyor. Bu yönetim şekli sonucunda THY, TCDD, kamu bankaları gibi kurumlar tarihinde ilk defa zarar ediyor. AKP’giller’in yaptıkları hiçbir iş kanuna uygun değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaptığım konuşmada herhangi bir hakaret yoktur. Tamamen siyasi bir tespittir” ifadelerine yer verdi.

"BİR ŞÖVALYE ASLA DÜŞMANINA HAKARET ETMEZ"

Nurullah Ankut Efe ifadesini,“Biz şövalyeyiz, alpiz, gaziyiz. Bir şövalye asla düşmanına hakaret etmez. Asla düşmanını arkadan vurmaz. Asla iftira atmaz. Tabii AKP'giller bunları anlayamazlar. Bunu da biliyoruz” diyerek sonlandırdı.

"ELEŞTİRİLERE KATLANMAK ZORUNDADIR"

Efe’nin avukatı Pınar Akbina, AİHM’in verdiği Vedat Şorli kararını, Türkiye Noterler Birliği kararını, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararını soruşturma dosyasına sundu. Akbina’nın ardından söz alan avukat Fettah Ayhan Erkan, “Siyasi kimliği olan kamu görevlileri ağır eleştirilere katlanmak zorundadır” diye konuştu. Erkan’ın ardından söz alan avukat Ali Serdar Çıngı ise ifadesinde şunları söyledi:

“TCK 299. maddesi tarafsız cumhurbaşkanları için düzenlenmiştir. Oysa şuan ki cumhurbaşkanlığında bulunan bir siyasi partinin genel başkanıdır. Dolayısıyla burada hakaret suçu oluşamaz. Çünkü HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe, cumhurbaşkanına değil başka bir siyasi partinin genel başkanına eleştiriler yöneltmektedir. Bu nedenle TCK 299’daki cumhurbaşkanına hakaret suçu oluşamaz ve müvekkilimiz hakkında takipsizlik kararının verilmesi talep ediyoruz.”