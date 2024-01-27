CHP Bağcılar Belediye Başkanı adayı Cem Kılıç kimdir? Cem Kılıç kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 3’ü büyükşehir 9 il dahil 126 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Bağcılar Belediye Başkanı adayı Cem Kılıç oldu. Yurttaşlar, Cem Kılıç'nın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, CHP Bağcılar Belediye Başkanı adayı Cem Kılıç kimdir? Cem Kılıç kaç yaşında, nereli?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye baikan adayları belli oldu. CHP Bağcılar Belediye Başkanı adayı Cem Kılıç oldu. Peki, CHP Bağcılar Belediye Başkanı adayı Cem Kılıç kimdir? Cem Kılıç kaç yaşında, nereli?
CEM KILIÇ KİMDİR?
Cem Kılıç 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Kılıç, Elektrik-Elektronik ve İşletme bölümlerinden mezun olmuştur. Siyasi kariyerine CHP Bağcılar Gençlik Kolu Başkanlığıyla başlayan Kılıç, ilçe başkan yardımcılığı, ilçe belediye meclis üyeliği, il başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Cem Kılıç evli ve 2 çocuk babasıdır.
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