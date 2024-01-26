Parti Meclisi’nden geçti: CHP’nin Ankara’da ilçe adayları belli oldu
Yerel seçimler için aday belirleme süreci devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara ilçe adayları belirlendi.
31 Mart yerel seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi’nde aday mesaisi devam ediyor.
Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, Ankara’nın Ayaş ilçesinde İzzet Demircioğlu’nun adaylığı Parti Meclisi’nden geçti.
Belli olan diğer ilçeler ise şu şekilde:
Bala - İsa Kaplan
Beypazarı - Özer Kasap
Evren - Arif Güçlü
Gölbaşı - Yakup Odabaşı
Haymana - Levent Koç
Kalecik - Satılmış Karakoç
Kızılcahamam - Coşkun Ünal
Mamak - Veli Gündüz Şahin
Nallıhan - Ertunç Güngör
Polatlı - Mürsel Yıldızkaya
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