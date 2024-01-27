Son Dakika: CHP'de 209 belediye başkan adayı daha belirlendi
Son dakika gelişmesi... CHP Parti Meclisi toplantısında, 31 Mart yerel seçiminde aday gösterilecek 209 aday belirlendi.
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı; Muhittin Böcek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı; Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı; Cafer Pekdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı; Atlıhan Atila, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı; Ahmet Aras, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı; Azize Çeroğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı; Hasan Süha Saral, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı; Şükrü Şahar oldu.
İşte o liste:
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