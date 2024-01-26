Özgür Çelik duyurdu: CHP'nin İstanbul ilçe adayları açıklandı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin kesinleşen İstanbul ilçe adaylarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 23:39
Özgür Çelik duyurdu: CHP'nin İstanbul ilçe adayları açıklandı
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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından İstanbul ilçe adaylarını duyurdu.

Buna göre Arnavutköy'de Tekin Aras, Ataşehir'de Onursal Adıgüzel, Bağcılar'da Cem Kılıç, Bahçelievler'de Emine Gülizar Emecan, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece'de Hasan Akgün, Esenler'de Hasan Dalkıran, Kartal'da Gökhan Yüksel, Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Maltepe'de Esin Köymen, Sultanbeyli'de Ferhat Epözdemir, Şişli'de Resul Emrah Şahan aday gösterildi.


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